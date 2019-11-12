Туристку из Тулы пришлось спасать на горе в Крыму

Фото: spas.rk.gov.ru.

Накануне вечером в ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол (город Судак) во время туристической прогулки заблудилась девушка. При этом точное местонахождение туристки было неизвестно. На место немедленно направили сотрудников Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» и местного МЧС.

В течение 40 минут они установили с пострадавшей визуальный контакт с помощью световых сигналов и выяснили, что она находится на восточной части горы Сокол.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, добравшись до туристки, специалисты выяснили, что с наступлением темноты она сбилась с тропы. Девушка попала на труднопроходимый участок и самостоятельно спуститься с горы уже не смогла.

«Девушка испугалась, спасатели оказали ей психологическую помощь, после чего при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали жительницу г. Тула, 1990 г. р., к подножию горы. В медицинской помощи она не нуждалась», — цитирует АСО «КРЫМ-СПАС» Сергея Шахова.