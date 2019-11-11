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В Тулу приехали участники экспедиции «На «буханке» вокруг света»

В Тулу приехали участники экспедиции «На «буханке» вокруг света»

Путешественники преодолели на УАЗе 80 тысяч км и поделились своим опытом с представителями туристической отрасли Тулы.

В Тулу приехали участники проекта «На «буханке» вокруг света» – необычной кругосветной экспедиции на полноприводном отечественном вездеходе УАЗ-452. На сегодняшний день путешественники Александр Морозов и Николай Баландинский проехали уже более 80 тысяч километров, побывав в 75 странах мира, и останавливаться они не планируют.

Для встречи участников экспедиции в правительстве Тульской области был организован круглый стол с участием представителей туристической отрасли Тулы.

Александр Морозов, водитель

– Нам очень близок Тульский регион. Николай живет в городе Тарусе, то есть буквально, что называется, «через речку» от Тульской области. Я живу в Чехове – тоже неподалеку, а бабушка моя родилась на теперь уже бывшей территории Тульской губернии. И мы часто у вас бываем. Наша экспедиция завершилась в Москве 30 октября, и сейчас мы путешествуем уже по нашим любимым регионам России. Тула – один из них.

По словам водителя-механика и организатора экспедиции Александра Морозова, проект не задумывался как продвижение самой «буханки», так как этот автомобиль оказался очень популярным за рубежом: в Японии, например, есть несколько клубов фанатов УАЗ-452, да и в целом иностранные автолюбители очень полюбили российский вездеход.

Главной же целью проекта является популяризация автотуризма.

Александр Морозов, водитель

– В Германии зарегистрировано около 6 млн автодомов. Это своего рода сжатая туристическая пружина, которая готова в хорошем смысле слова выстрелить в сторону России, – очень много людей хотят приехать к нам, причем в том числе и в холодный сезон, чтобы посмотреть настоящую и своего рода легендарную в Европе «русскую зиму». Однако для этого необходима соответствующая инфраструктура.

Второй участник экспедиции – штурман Николай Баландинский – отметил, что никто не верил в успех экспедиции. Однако в итоге всё получилось даже лучше, чем они ожидали.

Николай Баландинский, штурман

– Наша «буханка» побывала во всех климатических зонах – начиная от Приполярья и заканчивая экватором, который мы, кстати, пересекли дважды. И вернулся автомобиль целым и невредимым. Хотя этот проект и задумывался как чистой воды авантюра, мы всё равно хорошо его продумали и отлично к нему подготовились.

Например, автомобиль оснастили газовым оборудованием, что в итоге позволило существенно сэкономить на топливе. К тому же путешественники позаботились и о комфорте в жарких странах – в «буханку» дополнительно установили кондиционер.

Вся экспедиция тщательно записывалась на видео, а подробные видеотчеты ребята опубликовали в своих блогах. Теперь в планах следующий проект – «На «буханке» вокруг света – 2», в рамках которого путешественники планируют посетить уже совсем уникальные для отечественного внедорожника места – острова Пасхи, Таити и даже Антарктиду.

 

Галерея
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:05 +5
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