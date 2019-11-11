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Тульские боксерши покорили турнир «Гран-при Тулы»
На фото в синей форме Анастасия Кузякова из Ефремова.

Тульские боксерши покорили турнир «Гран-при Тулы»

В нашей копилке – золото и серебро.

Областная столица провела XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». С 4 по 8 ноября за звание сильнейших боролись 93 спортсмена из 16 регионов России, а также из Донецкой и Луганской областей.

В составе сборной Тульской области были семеро боксеров: пятеро мужчин и две девушки. Наша мужская команда в связи с подготовкой ведущих спортсменов к чемпионату России была представлена вторым составом, и в этот раз в число призеров турнира никто не сумел пробиться.

Но наши девушки — Озода Темирова и Анастасия Кузякова — не только дошли до финала, но и завоевали две медали — золотую и серебряную соответственно.

Тренер женской сборной Владимир Ульянов подвел итоги турнира:

Владимир Ульянов

– Мы планировали занять призовые места, что в итоге и получилось. Наши девушки отличились! Конечно, я доволен результатами. Немножко спорно, что Кузяковой отдали второе место, я не думаю, что она проиграла сопернице по очкам.

По словам Владимира Викторовича, к этому турниру девчонки серьезно готовились. Настя Кузякова провела сборы в Москве, а Озода Темирова тренировалась по индивидуальному графику.

– Кстати, спортсменка Елена Савельева, победившая в финале, тоже спортсменка из Тулы, моя ученица, но сейчас она представляет Московскую область, — рассказал тренер. Елена — мастер спорта международного класса.

21-летняя Озода Темирова выступала в весовой категории 48 килограммов. В финале по очкам она победила Карину Тувакову из Орловской области. Озода представляла спортшколу «Восток», мастер спорта по боксу, победитель Кубка Европы, призер чемпионата России. В данный момент спортсменка в резерве сборной России.

– Я рада, что смогла победить. Эта победа важна, чтобы в Туле и в России развивался не только мужской бокс, но и женский. На ринге я выполнила установку тренеров. Но, думаю, что выложилась не полностью. Чувствую, что в запасе силы остались.

Хочу поблагодарить зрителей за поддержку, это чувствовалось во время боя. Отдельная благодарность Евгению Владимировичу Большешапову, а также тренерам Роману Романову и Василию Панферову.

23-летняя Анастасия Кузякова – воспитанница ДЮСШ №3 города Ефремова, кандидат в мастера спорта, победитель турнира класса «А» памяти Х. Гамзаева, финалист международных соревнований в Финляндии.

В финале Настя билась в весовой категории 57 кг с Александрой Журавлевой из Москвы.

– Я выложилась не на все сто процентов, могла бы и лучше выступить. Но я была уверена, что веду бой и что судьи отдадут мне предпочтение. В итоге судейское решение меня немного удивило. Сейчас у меня отдых — время многое переосмыслить и поставить новые цели и задачи.

 

Объявляется набор спортсменов до 18 лет в тульскую спортшколу «Восток» на отделение бокса. Занятия бесплатные. Также есть секции в других городах Тульской области. Подробности по телефону 8 (960) 595-09-99, Владимир Викторович Ульянов.

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Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 1
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 2
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 3
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Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 6
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 7
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 8
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 9
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 10
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 11
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 12
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 13
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 14
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 15
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 16
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 17
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 18
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 19
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 20
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 21
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 22
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Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 24
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 25
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 26
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 27
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 28
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 29
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 30
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 31
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 32
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 33
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 34
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 35
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 36
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 37
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 38
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 39
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 40
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 41
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 42
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 43
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 44
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 45
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 46
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 47
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 48
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 49
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 50
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 51
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 52
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 53
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 54
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 55
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 56
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 57
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 58
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 59
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 60
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 61
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 62
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 63
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 64
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 65
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 66
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 67
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 68
Финал "Гран-При Тулы" по боксу, Фото: 69
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 +2
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