Женский бокс в Туле: об ударах в грудь, цвете ногтей и конкуренции

О том, что представляет сейчас женский бокс в регионе, Myslo поговорил со старшим тренером нашей сборной Тульской области Владимиром Ульяновым.

Завершается очередной сезон тульского бокса. Совсем недавно на различных российских соревнованиях в очередной раз очень удачно выступили тульские девушки.

Тульские чемпионки

- Владимир Викторович, женскому боксу в Туле не так много лет, а результаты лучше, чем у мужчин. Елена Карпачева вообще первая в истории чемпионка мира в этом виде спорта.

- Получается, да. Лена же еще и первая чемпионка России. С нее все началось. Потом Дарья Абрамова выступает в сборной команде России.

- Елена Савельева…

- Она до сих пор выступает. Недавно в Америке выиграла свой четвертый титульный бой. У нее тоже огромные заслуги — все-таки первый в истории поединок женского бокса на Олимпиаде прошел с ее участием. Лена билась с кореянкой и выиграла. А во втором бою попала на действующую чемпионку мира, сложно было противостоять, да еще с травмой. У Лены был надрыв мышцы, работала фактически одной рукой.

- Эти примеры помогают в работе с сегодняшним поколением?

- Ну конечно. Это большое подспорье, что у нас есть такие спортсменки с мировым именем.

- Может немного дурацкий вопрос, и все же — а зачем вообще развивать женский бокс? Есть ведь предостаточно более дамских видов спорта.

- Если он развивается во всем мире, то почему мы должны быть в стороне? Та же штанга — тоже не слишком женский вид спорта, но она же входит в олимпийскую программу. Так же, как и женский бокс, между прочим. У женщин ведь многое на инстинкте, они вообще могут такой бой выдать, который никаким мужикам не под силу.

- Как, по вашему опыту, получается, что девушки выбирают именно этот вид спорта?

- Это может быть, например, так. Папа военный. Видимо в какой-то момент не смог реализовать себя в спорте, и где-то на генном уровне у него эта потребность осталась, поэтому он приводит своего ребенка в секцию. Или другой случай — у девочки слабый характер, у нее не ладятся отношения со сверстниками, ее обижают в школе. Начинаешь с ней работать, и видишь, что через некоторое время она окрепла, у нее вырабатывается характер, становится меньше проблем в школе и в общении.

Спорт джентльменов

- Насколько сейчас популярен в Тульской области женский бокс?

- География очень большая. Несколько клубов в Туле, Косая Гора, Ефремов, Новомосковск, Щекино, Богородицк. Недавно вот Вероника Филипенко из Куркино заняла третье место на российских соревнованиях среди девушек. В Кимовске когда узнали, что Екатерина Быкова удачно выступила на первенстве ЦФО дали ей муниципальную премию — гордятся такими достижениями.

- А что со спортивной базой?

- Сейчас отремонтированы залы, хорошо экипировали сборную области. В школе «Восток», где я преподаю, у нас девочки до восемнадцати лет занимаются бесплатно. Да и вообще детские секции бесплатны.

- С какого возраста принимают в школу?

- Берем в основном с девяти лет. Но работать с полным контактом они, конечно, начинают работать значительно позже. В свое время в «Востоке» у нас была сразу организована большая группа. Подошел к нашему директору Игорю Оськину, говорю: ко мне просятся девчонки. Он дал добро. Помню, ко мне сразу пришло человек пятьдесят — такого нигде больше во всем ЦФО даже не было.

- Но это же еще не бокс был?

- Ну конечно — кикбоксинг. Потом уже, когда бокс ввели в олимпийскую программу, многие перепрофилировались на него. Но с тех пор у нас выросла целая плеяда девчонок, которые хорошо выступают и в кике, и в боксе, и в тайском боксе.

- То есть от желающих заниматься по-прежнему отбоя нет?

- Помимо спортивных секций у меня есть постоянная группа здоровья, где занимаются и мужчины, и женщины. Девчонки просто приходят поддерживать форму, это же очень энергозатратные занятия. Во многих фитнес-клубах тоже имеются груши, можно просто поработать, чтобы снять стресс. Все же зависит от тренера. У одного аншлаг, у другого нет. То, что бокс очень популярен, видно и на соревнованиях. На первенство ЦФО ездили в этом году, — заявилось 160 участников, год назад было 135. На первенстве России по 22 человека в весе — как у мужчин. Конкуренция очень высокая.

Другое дело, что базовой техники не хватает. Сразу видно, у кого заложена база школы бокса, у кого нет. Сейчас немного не так стало, а раньше ведь больше внимания уделяли тому, чтобы быстрее начинать драться, давать результат. Бокс — это же в первую очередь искусство. Должны быть технически грамотные комбинации, разные вариации боев.

- Про мужской бокс еще говорят, что это спорт джентльменов.

- В женском тоже есть свои джентльменские правила. Например, негласная договоренность в грудь не бить. Разные, конечно, бывают ситуации, но в целом этого придерживаются.

Свой путь в жизни

- Девушки тренируются отдельно от мальчиков или в одном зале?

- На первом этапе девочек надо тренировать отдельно. Если мальчиков становится много, девочки пропадают совсем; у них ведь совсем другой внутренний мир. Но потом, чтобы добиваться результата, надо обязательно тренироваться вместе с ребятами.

- И в спарринге?

- Мальчики дают им работать, конечно, особо не бьют. Просто нельзя все делать по шаблону. Подвести спортсмена к соревнованиям — это тоже искусство. Девушка ведь иногда выходит на бой и думает, какого цвета у нее ногти. Надо понимать, как настроить, дать такую мотивацию, чтобы победила. У женщин есть еще такая особенность — за неделю без тренировок стираются все навыки. Надо начинать все по новой, опять подводить к боям.

- Наверное, самый популярный вопрос: как занятия боксом могут отразиться на будущем?

- Помню, когда-то говорили: как они будут рожать? Рожают, и не по одному, а по два. У Карпачевой — ребенок, муж. У меня Романова Наташа была, стала третьей в России по кику, из той самой первой группы, у нее двое детей. У Илюхиной, чемпионки области, есть ребенок. Не знаю, у кого нет ребенка. И все при делах, целеустремленные. В жизни находят путь, благодаря своему характеру. А другие все плачутся: жизнь не та, мужчина тиран, судьба не удалась.

- А насколько тренировки будут влиять на здоровье девочки, которая только приходит заниматься?

- Сейчас с этим строго. Медицинская справка даже для обычных тренировок обязательна. Если начинаешь выступать на соревнованиях, от тебя на комиссии требуют пройти МРТ — нет ли каких патологий, плюс медицинская страховка. Чтобы пройти мандатную комиссию, нужно предоставить семь документов. У кого только свидетельство о рождении — представить фотографию, заверенную в школе, что это твой документ. И, знаете, еще неизвестно, что более вредно — бокс или компьютер с телефоном. Спорт — это хороший способ уйти от всей этой заразы.