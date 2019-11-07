Туляки в составе сборной России по голболу завоевали бронзу

В Италии завершился чемпионат Европы по голболу (спорт слепых). Мужская сборная России заняла третье место среди команд лиги «С», тем самым добившись права играть в лиге «В» в следующем году.

Среди спортсменов национальной команды есть и тульские голболисты — Олег Белошенко, Артур Бодня, Михаил Егоров и Артем Скотников.

Отметим, что чемпионат Европы (лига «В») пройдет с 15 по 22 октября 2020 года в Израиле.