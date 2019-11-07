Юные туляки приглашаются на занятия по вокалу в новую творческую студию «Резонанс»
Студия звукозаписи откроется 24 ноября на базе продюсерского центра «Мировой» по адресу ул. Металлургов, 55-а.
Здесь будут проходить 40-минутные занятия по вокалу. Всё это время с вашим ребенком будет заниматься опытный звукорежиссер. А в конце занятия ученик создаст свой первый хит. Кроме того, что занятия приносят массу положительных эмоций, они помогают раскрыть творческий потенциал вашего чада и становятся прекрасным способом самовыражения.
Занятие состоит из нескольких этапов:
- подбор песни,
- корректировка минуса под исполнителя,
- мастер-класс по вокалу,
- профессиональная звукозапись,
- цифровая обработка голоса,
- мастеринг.
Первые уроки стартуют уже 25 ноября. Выбрать удобное время занятий и приобрести билет можно во всех точках продаж Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной