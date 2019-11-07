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Юные туляки приглашаются на занятия по вокалу в новую творческую студию «Резонанс»
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Юные туляки приглашаются на занятия по вокалу в новую творческую студию «Резонанс»

Студия звукозаписи откроется 24 ноября на базе продюсерского центра «Мировой» по адресу ул. Металлургов, 55-а.

Здесь будут проходить 40-минутные занятия по вокалу. Всё это время с вашим ребенком будет заниматься опытный звукорежиссер. А в конце занятия ученик создаст свой первый хит. Кроме того, что занятия приносят массу положительных эмоций, они помогают раскрыть творческий потенциал вашего чада и становятся прекрасным способом самовыражения.

Занятие состоит из нескольких этапов:

  • подбор песни,
  • корректировка минуса под исполнителя,
  • мастер-класс по вокалу,
  • профессиональная звукозапись,
  • цифровая обработка голоса,
  • мастеринг.


Первые уроки стартуют уже 25 ноября. Выбрать удобное время занятий и приобрести билет можно во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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