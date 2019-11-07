Юные туляки приглашаются на занятия по вокалу в новую творческую студию «Резонанс»

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Здесь будут проходить 40-минутные занятия по вокалу. Всё это время с вашим ребенком будет заниматься опытный звукорежиссер. А в конце занятия ученик создаст свой первый хит. Кроме того, что занятия приносят массу положительных эмоций, они помогают раскрыть творческий потенциал вашего чада и становятся прекрасным способом самовыражения.



Занятие состоит из нескольких этапов:

подбор песни,

корректировка минуса под исполнителя,

мастер-класс по вокалу,

профессиональная звукозапись,

цифровая обработка голоса,

мастеринг.



Первые уроки стартуют уже 25 ноября. Выбрать удобное время занятий и приобрести билет можно во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной