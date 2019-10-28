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Житель Скуратово ударил прохожего камнем по голове и ограбил его

Житель Скуратово ударил прохожего камнем по голове и ограбил его

Добычей злоумышленника стал мобильник и девять тысяч рублей.

Тульские полицейские устанавливают обстоятельства разбоя, произошедшего накануне утром в Скуратово. Ударив камнем по голове 30-летнего местного жителя, преступник отобрал у него мобильный телефон и наличность – девять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к разбою может быть причастен 29-летний местный житель.

Он был задержан и признался в содеянном, телефон и деньги обнаружены и изъяты. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:41 +4
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