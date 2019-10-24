Тульские велогонщики выступят на Кубке мира

Фото из архива Myslo.

Тульские велогонщики примут участие в первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования состоятся с 1 по 3 ноября в Минске. Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: командный спринт, спринт, кейрин, командная гонка преследования 4 км, мэдисон, омниум.

В составе команды Marathon-Tula выступят Даниил Комков, Павел Ростов, Алексей Носов, Александр Дубченко, Мария Аверина, Андрей Сазанов, Максим Сухов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Планируется, что в составе сборной России стартуют еще три представителя Marathon-Tula — Диана Климова, Тамара Дронова, Максим Пискунов.

Удачи наших велогонщикам!