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Тульские велогонщики выступят на Кубке мира
Фото из архива Myslo.

Тульские велогонщики выступят на Кубке мира

Соревнования пройдут в Минске.

Тульские велогонщики примут участие в первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования состоятся с 1 по 3 ноября в Минске. Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: командный спринт, спринт, кейрин, командная гонка преследования 4 км, мэдисон, омниум.

В составе команды Marathon-Tula выступят Даниил Комков, Павел Ростов, Алексей Носов, Александр Дубченко, Мария Аверина, Андрей Сазанов, Максим Сухов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Планируется, что в составе сборной России стартуют еще три представителя Marathon-Tula — Диана Климова, Тамара Дронова, Максим Пискунов.

Удачи наших велогонщикам!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:16 +3
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