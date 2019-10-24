Фестиваль «Улыбнись, Россия!»: в «ДКЖ кино» кинопоказов не будет
Это связано с ремонтом здания.
Все кинопоказы фестиваля «Улыбнись, Россия!», которые ранее были запланированы в «ДКЖ кино», перенесены в культурно-развлекательный центр «Союз» (Алексин, ул. 50 лет Октября, 4). Отметим, что это связано с ремонтом здания Тульского областного центра молодежи.
Обратите внимание, что в «ДКЖ кино» в программе остается только моноспектакль народного
Публикуем афишу кинопоказов в «Союзе»:
1 ноября 14:00 — м/ф «Союзмультфильм» представляет «50 лет любимым героям», 0+
2 ноября 14:00 — к/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!» реж. Т. Кеосаян, 12+
3 ноября
- 14.00 — м/ф «Снежная королева: Зазеркалье» реж. А. Цицилин, Р. Ленс, 6+,
- 17.00 — творческая встреча с Аркадием Ининым — заслуженным деятелем искусств России, писателем, драматургом, сценаристом «Пути современной комедии»
4 ноября 14.00 — к/ф «Предок», реж. М. Зыков, 16+. ПРЕМЬЕРА!
5 ноября 14.00 — к/ф «Как я стал русским» (Россия, Китай), реж. А. Сахелашвили, С. Хао, 16+
6 ноября 14.00 — к/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (США, Великобритания), реж. Э. Сандел, 6+
7 ноября 14.00 — к/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители», реж. М. Вайсберг, 16+.
Полную афишу фестиваля смотрите здесь.