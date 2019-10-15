Из отпуска оружейники выйдут 14 января 2020 года.

Тульский «Арсенал» проведет зимние сборы в Турции. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 14 января 2020 года команда Игоря Черевченко начнет подготовку ко второй части текущего сезона.

В начале января футболисты пройдут медобследование в Москве. С 14 по 27 января состоится первый сбор команды. Второй этап подготовки пройдет с 31 января по 13 февраля. Заключительный сбор стартует 17 февраля, а завершится 28 февраля.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести несколько спаррингов.

Молодежный состав оружейников и «Химик-Арсенал» начнут подготовку со втягивающих сборов в Туле, после чего дублеры и фарм-клуб проведут по два турецких сбора.