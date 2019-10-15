10 тульских проектов получили президентские гранты на 13 миллионов

Информация о победителях первого конкурса президентских грантов появилась на официальном сайте https://президентскиегранты.рф/. В общей сложности от Тульской области гранты получили 10 проектов на 13 423 752 руб.

Напомним, что в первом конкурсе гранты получили 11 проектов на 16 млн руб. Рассказываем обо всех, кто выиграл конкурс.

1 место

Больше всех во втором конкурсе получит Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!». Они претендуют на грант в размере 3 911 285 руб.

Проект «Каникулы дружбы». Эффективные программы отдыха, полезной занятости и оздоровления детей, подростков и молодых людей с аутизмом направлен на социальную адаптацию 70 человек.

Для справки. С 2018 года в Тульской области ведется добровольный реестр детей с аутизмом в возрасте до 18 лет. На 1 июня 2019 года в реестр включены 430 детей.

2 место

На втором месте по сумме гранта — 2 485 360 руб. — Тульская региональная общественная организация «Православный центр духовного возрождения» с образовательно-культурным проектом «Через Театр — к душе ребёнка».

Главное в проекте — работа детского театра «Рождество», являющегося «ядром культурно-просветительской деятельности Православного Центра», а также занятия ручным трудом и кружковой работой 50 детей в возрасте 5−14 лет.

3 место

Третье место по сумме гранта — 2 450 607 руб. — у частного учреждения культуры «Музей Станка».

Проект «Экспертно-практическая конференция «Я поведу тебя в музей: зачем и за чем: роль музеев, работающих с индустриальным наследием» ориентирован на сотрудников, экспертов и научных специалистов музеев промышленной культуры. Цифровых целевых показателей в описании проекта не указано.

4 место

1 774 141 руб. получит частное учреждение культуры «Центр традиционной тульской керамики» на проект «Традиционная керамика Тулы: трудовая и досуговая деятельность для людей с аутизмом». Средства пойдут на создание общедоступной инклюзивной керамической мастерской, где проходят обучение, реабилитацию и абилитацию подростки и молодые люди с РАС и иными формами ментальной инвалидности.

Напомним, что эта мастерская была восстановлена после пожара и открылась 25 августа на средства, которые пожертвовали туляки. На восстановление мастерской ушло 2 года.

5 место

498 980 руб. получит региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Тульской области» на программу для подростков «Небо для всех».

а кто еще?

499 977 руб. получит Некоммерческое партнерство содействия интересам собственников жилых и нежилых помещений на проект «Региональный центр ЖКХ «Активный собственник 2.0: новые технологии ЖКХ»

498 479 руб. выделили Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» на интерактивный экологический проект «Экология в твоих руках!» для учащихся младших классов новомосковских школ.

467 436 руб. получит Тульская региональная общественная волонтерская организация «Добровольческий поисково-спасательный отряд «ПОИСК 71» на профилактику самовольных уходов из дома несовершеннолетними и обучение детей правилам безопасного поведения в городской и природной среде.

497 333 руб. получит Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческого потенциала подростоков «TULATEENS (Тульские подростки)» на курс инженерных занятий для подростков 13−16 лет.

340 154 руб. получит Автономная некоммерческая благотворительная организация «Дельфин» на создание «Коворкинг студии «Дельфин» для укрепления семейных ценностей.

тоже хотите побороться за грант?

А между тем стартовал прием заявок на президентские гранты 2020 года

До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.

В 2020 году гранты Президента РФ будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, это открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества: