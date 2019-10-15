10 тульских проектов получили президентские гранты на 13 миллионов
Подведены итоги второго конкурса проектов 2019 года.
Информация о победителях первого конкурса президентских грантов появилась на официальном сайте https://президентскиегранты.рф/. В общей сложности от Тульской области гранты получили 10 проектов на 13 423 752 руб.
Напомним, что в первом конкурсе гранты получили 11 проектов на 16 млн руб. Рассказываем обо всех, кто выиграл конкурс.
Больше всех во втором конкурсе получит Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна — Мы есть!». Они претендуют на грант в размере 3 911 285 руб.
Проект «Каникулы дружбы». Эффективные программы отдыха, полезной занятости и оздоровления детей, подростков и молодых людей с аутизмом направлен на социальную адаптацию 70 человек.
Для справки. С 2018 года в Тульской области ведется добровольный реестр детей с аутизмом в возрасте до 18 лет. На 1 июня 2019 года в реестр включены 430 детей.
На втором месте по сумме гранта — 2 485 360 руб. — Тульская региональная общественная организация «Православный центр духовного возрождения» с образовательно-культурным проектом «Через Театр — к душе ребёнка».
Главное в проекте — работа детского театра «Рождество», являющегося «ядром культурно-просветительской деятельности Православного Центра», а также занятия ручным трудом и кружковой работой 50 детей в возрасте 5−14 лет.
Третье место по сумме гранта — 2 450 607 руб. — у частного учреждения культуры «Музей Станка».
Проект «Экспертно-практическая конференция «Я поведу тебя в музей: зачем и за чем: роль музеев, работающих с индустриальным наследием» ориентирован на сотрудников, экспертов и научных специалистов музеев промышленной культуры. Цифровых целевых показателей в описании проекта не указано.
1 774 141 руб. получит частное учреждение культуры «Центр традиционной тульской керамики» на проект «Традиционная керамика Тулы: трудовая и досуговая деятельность для людей с аутизмом». Средства пойдут на создание общедоступной инклюзивной керамической мастерской, где проходят обучение, реабилитацию и абилитацию подростки и молодые люди с РАС и иными формами ментальной инвалидности.
Напомним, что эта мастерская была восстановлена после пожара и открылась 25 августа на средства, которые пожертвовали туляки. На восстановление мастерской ушло 2 года.
498 980 руб. получит региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Тульской области» на программу для подростков «Небо для всех».
499 977 руб. получит Некоммерческое партнерство содействия интересам собственников жилых и нежилых помещений на проект «Региональный центр ЖКХ «Активный собственник 2.0: новые технологии ЖКХ»
498 479 руб. выделили Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» на интерактивный экологический проект «Экология в твоих руках!» для учащихся младших классов новомосковских школ.
467 436 руб. получит Тульская региональная общественная волонтерская организация «Добровольческий поисково-спасательный отряд «ПОИСК 71» на профилактику самовольных уходов из дома несовершеннолетними и обучение детей правилам безопасного поведения в городской и природной среде.
497 333 руб. получит Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческого потенциала подростоков «TULATEENS (Тульские подростки)» на курс инженерных занятий для подростков 13−16 лет.
340 154 руб. получит Автономная некоммерческая благотворительная организация «Дельфин» на создание «Коворкинг студии «Дельфин» для укрепления семейных ценностей.
А между тем стартовал прием заявок на президентские гранты 2020 года
До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.
В 2020 году гранты Президента РФ будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе.
По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, это открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества:
Илья Чукалин
– Тем, кому в только что завершившемся конкурсе для победы не хватило немного баллов, не нужно долго ждать — можно прямо сегодня приступать к проработке своих инициатив. По итогам двух конкурсов 2019 года президентскую поддержку получили 3772 проекта. Это абсолютный рекорд — как по количеству проектов, так и по доле победивших проектов от поданных на конкурсы. Всего 4 года назад доля победителей равнялась 10%, сейчас — 21%. Победителей не из Москвы было 798, сейчас — 3271. И это рекордное количество проектов будет реализовываться до конца следующего года. Два параллельных гранта у одной организации — это редкость, а больше двух действующих грантов в «одни руки» мы не даем. Так что у некоммерческих организаций, не получивших поддержку или вообще не участвовавших в наших конкурсах, хорошие шансы. Главное — спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш онлайн-курс по социальному проектированию и не оставлять подготовку и подачу заявки на последние дни.