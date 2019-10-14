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Житель Киреевска сорвался при попытке попасть домой через балкон
Фото из архива Myslo.

Житель Киреевска сорвался при попытке попасть домой через балкон

Пострадавший госпитализирован с переломом лодыжки и в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно Myslo, днем 13 октября в киреевскую больницу доставили мужчину с переломом лодыжки и рваной ушибленной раной голени. Кроме того, он был пьян.
 
По словам 51-летнего пострадавшего, он получил травму вечером 12 октября, когда пытался через окно подъезда попасть на балкон своей квартиры, но сорвался с высоты второго этажа.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +7
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Тульская областьКиреевский район

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