Фото из архива Myslo.
Житель Киреевска сорвался при попытке попасть домой через балкон
Пострадавший госпитализирован с переломом лодыжки и в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно Myslo, днем 13 октября в киреевскую больницу доставили мужчину с переломом лодыжки и рваной ушибленной раной голени. Кроме того, он был пьян.
По словам 51-летнего пострадавшего, он получил травму вечером 12 октября, когда пытался через окно подъезда попасть на балкон своей квартиры, но сорвался с высоты второго этажа.
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