В Туле пройдет концерт «Хэллоуин в опере»
Артисты выступят для туляков в областной филармонии 31 октября.
Фонд «Таланты мира» решил предложить зрителям новый формат «музыкальной коллекции» Хэллоуина — гала-концерт с участием мировых оперных звезд.
Зрителей ждет встреча с популярными героями опер и мюзиклов, с теми, кого принято относить к мистическим или сказочным персонажам. Здесь появится возможность встретиться и с русалками, и с человеком-птицей, Призраком оперы и даже с дочерью самого Кощея Бессмертного, услышать полет Валькирий и, конечно же, свои арии исполнят Царица ночи и властитель Тьмы, выступающий под разными псевдонимами — Мефистофель, Воланд…
И это не случайно, ведь в наши дни все более популярным становится празднование Хэллоуин — кануна Дня Всех святых — веселого праздника, который распространился по всему миру благодаря влиянию американской культуры. Исторически можно проследить связь этого карнавального представления практически со всеми христианскими конфессиями, однако его традиции восходят к язычеству. Считается, что этот феерический праздник пришел к нам от древних кельтов и шотландцев.
Сейчас уже мало кто задумывается над историческими корнями торжества, зато дети и молодежь с удовольствием отдают должное карнавальным костюмам «нечисти», «светильникам Джека» в виде тыкв и обрядам типа выпрашивания и поедания традиционных сладостей и конфет.
Юлия Корнева (контральто) — Фонд «Таланты мира»,
Оксана Лесничая (сопрано) — Государственный академический Большой театр России,
Владимир Кудашев (бас) — заслуженный артист России, Государственный академический Большой театр России, Московский театр «Новая опера» им.
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе является одной из лучших концертных организаций России, которой удается с успехом решать одну из сложнейших задач современности — популяризировать красоту вокальной классической музыки.
Каждый проект фонда «Таланты мира» — это уникальное явление, грандиозный праздник, конгломерат оригинального режиссерского замысла и высочайшего исполнительского мастерства.
Концерт «Хэллоуин в опере» состоится 31 октября в 18.10 в Тульской областной филармонии.
Цена: 600−1300 р.
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной