В Туле пропал 46-летний мужчина
Внимательно посмотрите на фотографию – возможно, вы видели этого человека.
В Туле пропал 46-летний мужчина. Николай Николаевич Тарасик ушел из дома 27 сентября и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы, глаза голубые.
Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Особые приметы: на большом пальце правой руки татуировка «Коля».
Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефонам
8 (800) 700-54-52или 112.
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