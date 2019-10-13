Внимательно посмотрите на фотографию – возможно, вы видели этого человека.

В Туле пропал 46-летний мужчина. Николай Николаевич Тарасик ушел из дома 27 сентября и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: на большом пальце правой руки татуировка «Коля».