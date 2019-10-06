Тульский «Арсенал» проиграл «Локомотиву» со счётом 2:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Все три гола были забиты в первом тайме.

Команды вышли на поле следующими составами: «Арсенал»: Кангва, Луценко, Ломовицкий, Горбатенко, Костадинов, Ткачёв, Альварес, Беляев, Григалава (к), Бауэр, Левашов. «Локомотив»: Эдер, Смолов, Жоао Марио, Коломейцев, Баринов, Мурило, Рыбус, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Гилерме.

На десятой минуте встречи Эдер открыл счёт после передачи Смолова, но спустя буквально несколько десятков секунд Кангва отправил мяч в ворота «Локомотива» – 1:1.

На добавленной к первому тайму минуте Миранчук, заменивший Смолова, реализовал одиннадцатиметровый – железнодорожники вырвались вперёд.

Матч получился напряжённым – судья Сергей Лапочкин не скупился на жёлтые карточки. Горчичники получили как футболисты «Локомотива», так и туляки – Костадинов, Альварес, Левашов, Григалава.

Во втором тайме ни одной из команд не удалось забить – матч завершился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

По итогам матча «Локомотив» вышел на первое место в кубковой таблице с результатом в 26 очков. Оружейники с 14 очками занимают 7 строчку. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Арсенал» примет «Сочи».