Баскетболисты «Арсенала» обыграли армянский «Арагац»

Фото: vk.com/bcarsenaltula

Тульские баскетболисты сыграли в столице Армении с местным клубом «Арагац». Встреча состоялась в рамках Евразийской лиги баскетбола и закончилась со счётом 74:79 в пользу туляков.

Самыми результативными стали Максим Кузнецов с 18 очками и Артем Попов с 17. Самый большой рывок «Арсенала» составил 10 очков. Он пришёлся на последние минуты заключительной четверти и вывел команду вперёд.