Фото: vk.com/bcarsenaltula
Баскетболисты «Арсенала» обыграли армянский «Арагац»
Матч Евразийской лиги баскетбола состоялся в Ереване.
Тульские баскетболисты сыграли в столице Армении с местным клубом «Арагац». Встреча состоялась в рамках Евразийской лиги баскетбола и закончилась со счётом 74:79 в пользу туляков.
Самыми результативными стали Максим Кузнецов с 18 очками и Артем Попов с 17. Самый большой рывок «Арсенала» составил 10 очков. Он пришёлся на последние минуты заключительной четверти и вывел команду вперёд.
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