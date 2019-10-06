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Баскетболисты «Арсенала» обыграли армянский «Арагац»
Фото: vk.com/bcarsenaltula

Баскетболисты «Арсенала» обыграли армянский «Арагац»

Матч Евразийской лиги баскетбола состоялся в Ереване.

Тульские баскетболисты сыграли в столице Армении с местным клубом «Арагац». Встреча состоялась в рамках Евразийской лиги баскетбола и закончилась со счётом 74:79 в пользу туляков.

Самыми результативными стали Максим Кузнецов с 18 очками и Артем Попов с 17. Самый большой рывок «Арсенала» составил 10 очков. Он пришёлся на последние минуты заключительной четверти и вывел команду вперёд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:23 +3
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