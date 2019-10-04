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Матч «Локомотив» – «Арсенал» рассудит Сергей Лапочкин
Фото из архива Myslo. Сергей Лапочкин на фото справа.

Матч «Локомотив» – «Арсенал» рассудит Сергей Лапочкин

Назначена судейская бригада на игру 12 тура РПЛ.

38-летний арбитр ФИФА в этом сезоне судил одну встречу тульских оружейников. Это был домашний матч стартового тура с «Динамо» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Помогать Сергею Лапочкину будут Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и петербуржец Роман Милюченко. Резервный судья — Евгений Буланов из Саранска. Инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург). Делегат РПЛ — Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 октября, на столичной «РЖД Арене». Начало в 14.00.

Оружейники организовывают выезд в Москву. Подробнее здесь.

Сюжет: Арсенал
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