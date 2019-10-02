В Туле определили победителей первого этапа Детской шахматной лиги

В Тульской шахматной гостиной завершился первый этап Детской шахматной лиги. Всего в первом этапе приняло участие более 30 спортсменов. Каждое воскресенье дети выявляли сильнейших.

В последнем турнире сентября первое место занял Адам Магомедов, набрав 6 очков из 7 возможных. Второе место завоевал Михаил Ивасюк с результатом 5 очков. Третье, четвертое и пятое места поделили Анаит Мкртчян, Максим Абросимов и Михаил Макаров, но дополнительные показатели вывели на призовое место Максима. Анаит, в свою очередь, стала лучшей среди девочек.



Также были подведены итоги всего сентябрьского этапа. Первое место с очень уверенным отрывом и со 100% результатом занял Адам Магомедов (50 зачетных баллов). Второе место благодаря уверенной игре в заключительном турнире занял Михаил Ивасюк (39 зачетных баллов), третий – Михаил Макаров (34 зачетных балла).

Четвертое место и одновременно первое в номинации 2008-2009 г. р. и моложе досталось Максиму Абросимову (24 зачетных балла), а пятое в общем зачете и первое в номинации 2010 г. р. и моложе занял Максим Никонов.

Лучшей среди девочек стала Анаит Мкртчян с 19 зачетными баллами, которая обогнала Надежду Федорову.

Все призеры и победители получили грамоты, медали, памятные призы и шахматные журналы. Следующий этап стартует 6 октября в 15.00. Как поучаствовать в турнире, читайте здесь.