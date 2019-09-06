В Туле стартует Детская шахматная лига

Фото из архива Myslo.

Побороться за призы смогут дети не старше 14 лет.

Каждое воскресенье, начиная с 8 сентября, в Тульской шахматной гостиной впервые в истории стартует Детская шахматная лига. В соревнованиях могут принять участие дети не старше 14 лет независимо от навыка игры.

За успехи в соревнованиях участник получает зачетные баллы, которые позволят ему в конце декабря сыграть в суперфинале года.

Победитель и призеры каждого отдельно взятого турнира будут получать призы и подарки, а также по итогам месяца будут награждаться дети в различных номинациях.

Шахматисты, участвуя в турнирах, смогут выполнять разряды и получать спортивные звания.

Как поучаствовать в Детской шахматной лиге, читайте здесь.