Фото из архива Myslo.
В Туле стартует Детская шахматная лига
Побороться за призы смогут дети не старше 14 лет.
Каждое воскресенье, начиная с 8 сентября, в Тульской шахматной гостиной впервые в истории стартует Детская шахматная лига. В соревнованиях могут принять участие дети не старше 14 лет независимо от навыка игры.
За успехи в соревнованиях участник получает зачетные баллы, которые позволят ему в конце декабря сыграть в суперфинале года.
Победитель и призеры каждого отдельно взятого турнира будут получать призы и подарки, а также по итогам месяца будут награждаться дети в различных номинациях.
Шахматисты, участвуя в турнирах, смогут выполнять разряды и получать спортивные звания.
Как поучаствовать в Детской шахматной лиге, читайте здесь.
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