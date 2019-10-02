Прощание с Евгением Шалашниковым состоится 3 октября

Гражданская панихида пройдет завтра с 8.00 до 10.30 в Николо-Зарецком храме Тулы (Оружейный переулок, 12).



В 10.30 начнется отпевание, в 12.30 Евгения Шалашникова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.



Напомним, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Тимофеевич Шалашников скончался 1 октября на 95-м году жизни.