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Прощание с Евгением Шалашниковым состоится 3 октября

Прощание с Евгением Шалашниковым состоится 3 октября

Похоронят ветерана на городском кладбище № 1.

Гражданская панихида пройдет завтра с 8.00 до 10.30 в Николо-Зарецком храме Тулы (Оружейный переулок, 12).

В 10.30 начнется отпевание, в 12.30 Евгения Шалашникова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Напомним, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Тимофеевич Шалашников скончался 1 октября на 95-м году жизни.

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