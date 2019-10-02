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Тульский «Арсенал» оштрафовали за пиротехнику на матче с «Факелом»
Фото из архива MySlo

Тульский «Арсенал» оштрафовали за пиротехнику на матче с «Факелом»

Воронежский клуб проведёт один матч Кубка России без болельщиков.

Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. На нём рассматривалась ситуация, сложившаяся во время матча 1/16 финала Кубка России между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом».

По итогам заседания тульский клуб оштрафовали на 225 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники на трибунах. Воронежцы должны заплатить 100 тысяч рублей за размещение нацистской символики. Кроме того, «Факел» проведёт один матч Кубка России с закрытыми трибунами. Также клубу назначен испытательный срок до сентября 2021 года.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:42 0
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