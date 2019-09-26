«Арсенал» – «Факел»: привет из девяностых

Фото пресс-службы «Арсенала».

Вылетело «Динамо», вылетели «Краснодар» и «Локомотив», а вот «Арсенал» идет дальше. В очень непростом поединке в Воронеже наша команда одержала победу.

Удивительным образом игры между «Арсеналом» и «Факелом» с недавних пор вдруг стали считаться принципиальными. Это все равно еще не дерби, но принципиальные – да. Хотя исторически для «Факела» главным соперником был волгоградский «Ротор», а для Тулы – команда из Калуги. Даже лихие девяностые, когда «Факел» нас обошел в борьбе за высшую лигу, особой перчинки в отношения двух команд не добавили. Хотя и домашнее поражение от «Факела» во времена Леонида Буряка во главе «Арсенала» было весьма чувствительным.

Все началось, пожалуй, с сезона 12/13, когда у «Арсенала» был Аленичев, а у Воронежа - деньги. Долгое время команды шли вровень, но на финише «Факел» откровенно сдулся. В итоге «Арсенал» обошел Воронеж на целых девять очков – невероятно много для того, полного явного и скрытого драматизма, сезона.

Вот с того-то периода и начались нынешние особые отношения, сдобренные обоюдной ненавистью болельщиков.

Вообще есть за что воронежский футбол, мягко говоря, не понимать и не принимать, ибо количество мата на единицу времени на воронежском стадионе больше только у болельщиков «Торпедо» пятилетней давности.

Матчи в Воронеже – это такие застывшие, как муха в янтаре, девяностые, со всеми их прелестями. О том, что это так, свидетельствовала уже картинка из телерепортажа. Веселые фанаты устраивали огненное файер-шоу, грозя спалить стадион, а комментатор их почему-то хвалил – какие молодцы, хорошо подготовились к матчу. И оператор с удовольствием выхватывал картинку – смотрите и завидуйте, как у нас можно. А ведь и правда – на стадионах Премьер-лиги с таким масштабом использования пиротехники научились бороться, а здесь – можно. После игры сначала прошла информация, что веселых фанатов с их факелами пожарные при плюс шесть тепла окатили холодной водой, чтобы остудить. Потом пришло опровержение – оказывается, пожарные просто тушили стадион, болельщики оказались случайно.

- Были горящие сиденья, кресла горели достаточно сильно, – цитирует генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе Чемпионат.com. – Пожарные включили небольшую струю, чтобы потушить их, и некоторые болельщики, представив, что это фонтан, решили подбежать и поиграться с водой. Получилось как развлечение: они подбежали и начали брызгаться водой. Ничего криминального не было даже близко, мне уже звонили из РФС и ФНЛ. Основные болельщики тогда уже вышли, струя была только для того, чтобы пожар не разошелся дальше. Против болельщиков действий не было, это было в целях безопасности, их водой не обливали. В плюс шесть прыгать под воду? Ну, наверное, они были разгоряченные.

Что ни слово – то просто жирный восклицательный знак в адрес всего происходящего. И ни слова осуждения в адрес разгоряченных «хорошо подготовившихся» к матчу поклонников «Факела», которые сперва похулиганили, потом начали жечь стадион, а по факту еще и подставили свою команду под штраф.

Про мат, кстати, на пресс-конференции Сергея Оборина тоже спросили. Главный тренер «Факела» вынужден был высказаться в том смысле, что хорошо бы, если бы болельщики выражали свою поддержку каким-нибудь другим способом.

Все это к тому, что на самом деле

«Арсенал» в последнее время не просто шагнул рангом выше, а покинул болото, в котором по-прежнему жгут кресла, резвятся на морозе разгоряченными в холодной воде и не стесняются в выражениях.

И возвращаться туда совсем уже не хочется. Поэтому надо ценить, что мы сейчас все-таки играем совсем в другом измерении, где футбол – праздник, на «Арсенал» не стыдно прийти с детьми и любимой девушкой. У нас, конечно, тоже не ангелы на трибунах, но все же в рамках приличия.

Ну а в футбольном плане хозяева – молодцы, поддержали тренд дня и дали бой старшим по рангу. Сыграй они чуть аккуратнее в начале второго тайма, когда Алексей Сухой зафиксировал вне игры и отменил гол в ворота Тулы, как знать, чем бы все закончилось. А так эмоционального запала «Факела» хватило лишь на сумасшедший выстрел с линии штрафной Мастерного перед самым свистком на перерыв. Нигматуллин успел только вытянуть руку, реагируя на удар, и мяч влетел в сетку.

«Арсенал» ехал в Воронеж за победой. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на большую ротацию состава Черевченко не решился. Хотя некоторые сюрпризы преподнес. Так с первых минут вышел брат-2 – младший Кангва, отыгравший в воскресенье и концовку игры с «Уралом». Много старался, отметился несколькими хорошим передачами. Но еще более судьбоносной стала его замена на Ткачева, с появлением которого вариативность атак «Арсенала» увеличилась. Ткачев и сам пару раз проверил надежность голкипера «Факела» ударами издали, и партнерам немного развязал руки.

На концовку встречи хозяева поля оказались еще и в меньшинстве – за две желтых карточки был удален Косянчук, и «Арсенал» практически тут же разыграл лишнего. На девяностой минуте точку в матче поставил точный удар головой Беляева. Все шло к дополнительному времени, но оно не понадобилось.

Это тоже была интересная особенность противостояния – все арсенальские голы сделали игроки обороны. В первом тайме уже, можно сказать, коронным дальним ударом забил Альварес. А мы ведь при этом помним, что испанец только в сентябре успел и в чемпионате гол забить, и выйти один на один с голкипером в дебюте матча с «Зенитом». Для крайнего защитника это огромный атакующий ресурс, который к тому же приносит результат.

Ну а второй мяч и вовсе словно разыгрывался у своих ворот, а не на противоположном конце поля. Защитник Денисов не дал мячу уйти у самой бровки, отыгрался накоротке с защитником Бауэром, и тот навесил на защитника Беляева, которому оставалось только подставить голову. Вот вам и весь защитный сказ.

– Мы понимали, что кубковых матчей легких не бывает, – подвел итоги после игры Игорь Черевченко. – Фавориты в кубке только на бумаге. Жизнь не раз доказывала, что это не так. Понятно, что команда ниже классом играет от сердца. Проиграет, никто не будет ее ни в чем обвинять.

Победа «Арсенала» принесла повторение полуфинала предыдущего розыгрыша. «Арсенал» вновь будет биться за выход в следующую стадию Кубка с неуступчивым «Уралом». Конечно, вдохновленные болельщики уже усиленно изучают сетку нынешнего розыгрыша. В той части, где играет «Арсенал», уже повылетали все гранды, а значит, до самого финала соперники вполне по зубам. Но ведь не только нам. «Оренбургу» и «Уралу» «Арсенал» тоже, наверное, кажется по силам. Так что легко не будет. Но и биться есть за что.

«Факел» - «Арсенал» – 1:2

25 сентября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. Судьи Алексей Сухой (Люберцы), Андрей Гурбанов (Краснодар), Ринат Деушев (Москва).

Голы: Альварес (22, 0:1), Мастерной (43, 1:1), Беляев (90+, 1:2).

«Факел»: Бучнев, Микушин, Смирнов, Лихачев, Гладышев, Косянчук, Мастерной, Черевко (Соловьев, 15), Яковлев (Букия, 73), Петрусев, Корян.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, К. Кангва (Ткачев, 70), Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Тудорие.

Предупреждения: Косянчук (33), Лесовой (49), Корян (50), Соловьев (90+).

На 85-й минуте за второе предупреждение удален Косянчук.

Удары (в створ): 5 (3) – 15 (5, 1 - перекладина). Угловые: 4 – 8. Голевые моменты: 2 – 7.