Баскетболисты «Арсенала» не прошли в следующий этап Кубка России

Фото из архива Myslo.

Баскетболисты тульского «Арсенала» завершили выступление в Кубке России. По итогам четырех матчей наша команда заняла третье место в турнире и не прошла в следующий этап.

Напомним, оружейники уступили «Тамбову» со счетом 54:101, обыграли «Зенит-2» в овертайме — 92:87, вырвали победу в матче с «Русичами» — 92:90 и проиграли команде «Руна-Баскет» — 71:96.

Сегодня «Арсенал» отправится в Армению, где впервые примет участие в Евразийской лиге. 1 октября оружейники сыграют с «Урарту», а 5 октября — с «Арагацем». Начало матчей в 17.00 по мск.