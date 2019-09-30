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Туляк погиб в ДТП с улетевшей в Москву-реку машиной
Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Туляк погиб в ДТП с улетевшей в Москву-реку машиной

По одной из версий, мужчина и его приятель пытались скрыться от гаишников.

Поздно ночью в минувшую субботу на Коломенской набережной в столице улетел в Москву-реку легковой автомобиль Volkswagen. Достать машину из воды получилось только утром. В салоне обнаружили трупы двух мужчин, один из которых — 43-летний житель Тульской области.
 
Предположительно, мужчина работал в Москве вахтовым методом. Как сообщают местные СМИ, туляк с приятелем ехал с выключенными фарами и тем самым привлек внимание экипажа ДПС. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением на повороте, в результате чего машина сбила ограждение на набережной и улетела в реку.
 
Также известно, что у погибшего туляка остались жена и двое детей.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +11
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