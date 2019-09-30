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На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси

На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси

По предварительным данным, пострадал один человек.

Утром 30 сентября на пересечении улиц Тимирязева и Буденного в Туле столкнулись Chevrolet Lacetti с цветографической схемой сервиса такси и Renault Sandero.
 
По словам водителя второго авто, он ехал по ул. Тимирязева, которая является главной, и его не пропустил Chevrolet Lacetti. После касательного удара Renault пролетел несколько метров вперед, сбил дерево на обочине и снова оказался на проезжей части, развернувшись на 180 градусов. Водитель такси отказался отвечать на вопросы по обстоятельствам ДТП.
 
В результате происшествия водитель Renault получил травму головы. Окончательную причину и все обстоятельства автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 1
На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 2
На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 3
На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 4
На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 5
На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:39 0
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