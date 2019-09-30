На ул. Тимирязева машина повалила дерево после ДТП с такси

По предварительным данным, пострадал один человек.

Утром 30 сентября на пересечении улиц Тимирязева и Буденного в Туле столкнулись Chevrolet Lacetti с цветографической схемой сервиса такси и Renault Sandero.

По словам водителя второго авто, он ехал по ул. Тимирязева, которая является главной, и его не пропустил Chevrolet Lacetti. После касательного удара Renault пролетел несколько метров вперед, сбил дерево на обочине и снова оказался на проезжей части, развернувшись на 180 градусов. Водитель такси отказался отвечать на вопросы по обстоятельствам ДТП.

В результате происшествия водитель Renault получил травму головы. Окончательную причину и все обстоятельства автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.