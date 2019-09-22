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«Тулица» вышла в полуфинал Кубка России
Фото из архива Myslo.

«Тулица» вышла в полуфинал Кубка России

В предварительном этапе наша команда добыла три победы.

Сегодня, 22 сентября, в заключительный игровой день предварительного этапа Кубка России волейбольная «Тулица» сражалась с действующим чемпионом Суперлиги — московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, борьба на площадке была серьезная, наша команда оказывала достойное сопротивление сопернику. Но удача была на стороне противника. Итог встречи — 1:3 (20:25; 25:16; 23:25; 20:25).

По итогам предварительного этапа «Тулица» заняла третье место и прошла в полуфинал Кубка России.

Напомним, на пути к заветной путевке команда Александра Перепелкина обыграла «Ленинградку», «Приморочку» и «Луч», а также проиграла «Сахалину» и «Динамо».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:00 +1
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