«Тулица» стартует в Кубке России матчем с «Ленинградкой»

Волейбольная «Тулица» отправилась на Кубок России. Предварительный этап пройдет с 16 по 23 сентября в Москве. Наша команда выступит в Зоне 1, где сразится с пятью соперниками: «Лениградкой» из Санкт-Петербурга, «Сахалином» из Южно-Сахалинска, «Приморочкой» из Владивостока, а также с московскими «Лучом» и «Динамо».



Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Сегодня, 17 сентября, первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы. За трансляцией матча следите в официальной группе тульской команды ВКонтакте



календарь игр 17 сентября:

14.00 — «Ленинградка» — «Тулица»

16.00 — «Сахалин» — «Приморочка»

18.00 — «Динамо» — «Луч»

18 сентября:

14.00 — «Тулица» — «Сахалин»

16.00 — «Динамо» — «Ленинградка»

18.00 — «Луч» — «Приморочка»

19 сентября:

14.00 — «Сахалин» — «Динамо»

16.00 — «Приморочка» — «Тулица»

18.00 — «Ленинградка» — «Луч»

21 сентября:

14.00 — «Динамо» — «Приморочка»

16.00 — «Ленинградка» — «Сахалин»

18.00 — «Луч» — «Тулица»

22 сентября: