«Тулица» стартует в Кубке России матчем с «Ленинградкой»
Игра состоится уже сегодня, 17 сентября.
Волейбольная «Тулица» отправилась на Кубок России. Предварительный этап пройдет с 16 по 23 сентября в Москве. Наша команда выступит в Зоне 1, где сразится с пятью соперниками: «Лениградкой» из Санкт-Петербурга, «Сахалином» из Южно-Сахалинска, «Приморочкой» из Владивостока, а также с московскими «Лучом» и «Динамо».
Фото пресс-службы ВК «Тулица».
Сегодня, 17 сентября, первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы. За трансляцией матча следите в официальной группе тульской команды ВКонтакте.
календарь игр
17 сентября:
- 14.00 — «Ленинградка» — «Тулица»
- 16.00 — «Сахалин» — «Приморочка»
- 18.00 — «Динамо» — «Луч»
18 сентября:
- 14.00 — «Тулица» — «Сахалин»
- 16.00 — «Динамо» — «Ленинградка»
- 18.00 — «Луч» — «Приморочка»
19 сентября:
- 14.00 — «Сахалин» — «Динамо»
- 16.00 — «Приморочка» — «Тулица»
- 18.00 — «Ленинградка» — «Луч»
21 сентября:
- 14.00 — «Динамо» — «Приморочка»
- 16.00 — «Ленинградка» — «Сахалин»
- 18.00 — «Луч» — «Тулица»
22 сентября:
- 14.00 — «Приморочка» — «Ленинградка»
- 16.00 — «Тулица» — «Динамо»
- 18.00 — «Сахалин» — «Луч»
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