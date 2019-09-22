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Где в Туле 23 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 23 сентября отключат электроэнергию

Плановые работы проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».

В связи с этим электроснабжение отключат с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 34;
  • ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а;
  • ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а;
  • ул. Кутузова, 34;
  • Загородный пр-зд, 1, 3, 15;
  • ул. Глухополянская, 4, 6;
  • ул. Бородина, 2, 4, 6;
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.);
  • пер. Краснодонцев, 10, 12;
  • ул. Осипенко, 13, 14;
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.);
  • ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в;
  • ул. М. Расковой, 10-22;
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.);
  • пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
  • ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.);
  • ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15;
  • 1-ый Волоховский проезд, 12-49;
  • 2-ой Волоховский поезд, 19-38;
  • 4-я Овражная, 1-16;
  • ул. Пирогова, 37-68;
  • ул. Жуковского, 55-82;
  • ул. Л. Толстого, 74-106;
  • ул. Комарская, 1-9;  1, 2, 3, 4, 5, 6, Комарские проезды;
  • ул. Ярославского, 2-24, 19-39, 2-56, 17-83;
  • ул.Сафонова, 10-60, 44-64;
  • ул. Карбышева, 1, 2;
  • ул. Окская;
  • п. Восточный, 27-57;
  • ул Скуратовская, 44-а, 44-б;
  • Щёкинское ш., 4, 8;
  • пр. Ленина, 130-б, 130-а, 130-е, 130-ж.
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вчера, в 23:24 0
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