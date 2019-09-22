Где в Туле 23 сентября отключат электроэнергию
Плановые работы проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».
В связи с этим электроснабжение отключат с 9.00 по следующим адресам:
- ул. Кутузова, 34;
- ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а;
- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а;
- ул. Кутузова, 34;
- Загородный пр-зд, 1, 3, 15;
- ул. Глухополянская, 4, 6;
- ул. Бородина, 2, 4, 6;
- ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.);
- пер. Краснодонцев, 10, 12;
- ул. Осипенко, 13, 14;
- ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.);
- ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в;
- ул. М. Расковой, 10-22;
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.);
- пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
- ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.);
- ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15;
- 1-ый Волоховский проезд, 12-49;
- 2-ой Волоховский поезд, 19-38;
- 4-я Овражная, 1-16;
- ул. Пирогова, 37-68;
- ул. Жуковского, 55-82;
- ул. Л. Толстого, 74-106;
- ул. Комарская, 1-9; 1, 2, 3, 4, 5, 6, Комарские проезды;
- ул. Ярославского, 2-24, 19-39, 2-56, 17-83;
- ул.Сафонова, 10-60, 44-64;
- ул. Карбышева, 1, 2;
- ул. Окская;
- п. Восточный, 27-57;
- ул Скуратовская, 44-а, 44-б;
- Щёкинское ш., 4, 8;
- пр. Ленина, 130-б, 130-а, 130-е, 130-ж.
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