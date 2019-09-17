На проспекте Ленина в Туле образовалась пробка из-за ДТП с «Газелью»

Авария произошла днем 17 сентября. На момент публикации новости затор еще собирается.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и Mitsubishi Lancer.

По предварительным данным, грузовая «Газель» двигалась по проспекту в сторону центра города, а легковушка выезжала на проспект с ул. Агеева в направлении парка.

В результате сильного бокового Mitsubishi Lancer развернуло и иномарка перегородила полосу движения на проспекте Ленина в сторону автовокзала.

По словам водителя иномарки, он пока не определился, обращаться ли за медпомощью — он ударился левым боком. Двое находившихся в «Газели» мужчин не пострадали.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.