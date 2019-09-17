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Тульские рукопашники выступили на соревнованиях в Анапе
Фото предоставлено Федерацией рукопашного боя Тульской области.

Тульские рукопашники выступили на соревнованиях в Анапе

В нашей копилке – девять медалей.

В Анапе в рамках XII открытых юношеских игр боевых искусств прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою. В состязаниях участвовали 496 человек из 30 регионов России.

Тульскую область представили спортсмены из областной федерации рукопашного боя.

По итогам турнира наши ребята завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.

победители и призеры

Первое место заняли:

  • Егор Улитин — весовая категория 65 кг, СШ «Металлург».
  • Сергей Яровиков — 50 кг, СШ «Металлург».

Вторые места:

  • Никита Архипов — 55 кг, СШ «Металлург».
  • Александра Шубина — 55 кг, СК «Магура».

Третьи места:

  • Максим Щепелев — 80+ кг, СШ «Металлург».
  • Виктор Бушин — 80 кг, Киреевская «ДЮСШ».
  • Сергей Петров — 60 кг, СШ «Металлург».
  • Алеся Фадеева — 46 кг, СШ «Металлург».
  • Виктория Никишина — 46 кг, СШ «Металлург».

Готовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Илья Герасименко, Александр Бушин, Джавид Ахадов, Павел Турбин, Анатолий Пашкин, Виктор Негачёв.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:43 +4
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