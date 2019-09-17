Фото предоставлено Федерацией рукопашного боя Тульской области.
Тульские рукопашники выступили на соревнованиях в Анапе
В нашей копилке – девять медалей.
В Анапе в рамках XII открытых юношеских игр боевых искусств прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою. В состязаниях участвовали 496 человек из 30 регионов России.
Тульскую область представили спортсмены из областной федерации рукопашного боя.
По итогам турнира наши ребята завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.
победители и призеры
Первое место заняли:
- Егор Улитин — весовая категория 65 кг, СШ «Металлург».
- Сергей Яровиков — 50 кг, СШ «Металлург».
Вторые места:
- Никита Архипов — 55 кг, СШ «Металлург».
- Александра Шубина — 55 кг, СК «Магура».
Третьи места:
- Максим Щепелев — 80+ кг, СШ «Металлург».
- Виктор Бушин — 80 кг, Киреевская «ДЮСШ».
- Сергей Петров — 60 кг, СШ «Металлург».
- Алеся Фадеева — 46 кг, СШ «Металлург».
- Виктория Никишина — 46 кг, СШ «Металлург».
Готовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Илья Герасименко, Александр Бушин, Джавид Ахадов, Павел Турбин, Анатолий Пашкин, Виктор Негачёв.
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