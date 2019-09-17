Тульские рукопашники выступили на соревнованиях в Анапе

Фото предоставлено Федерацией рукопашного боя Тульской области.

В нашей копилке – девять медалей.

В Анапе в рамках XII открытых юношеских игр боевых искусств прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою. В состязаниях участвовали 496 человек из 30 регионов России.

Тульскую область представили спортсмены из областной федерации рукопашного боя.

По итогам турнира наши ребята завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.

победители и призеры

Первое место заняли:

Егор Улитин — весовая категория 65 кг, СШ «Металлург».

Сергей Яровиков — 50 кг, СШ «Металлург».

Вторые места:

Никита Архипов — 55 кг, СШ «Металлург».

Александра Шубина — 55 кг, СК «Магура».

Третьи места:

Максим Щепелев — 80+ кг, СШ «Металлург».

Виктор Бушин — 80 кг, Киреевская «ДЮСШ».

Сергей Петров — 60 кг, СШ «Металлург».

Алеся Фадеева — 46 кг, СШ «Металлург».

Виктория Никишина — 46 кг, СШ «Металлург».

Готовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Илья Герасименко, Александр Бушин, Джавид Ахадов, Павел Турбин, Анатолий Пашкин, Виктор Негачёв.