В Новомосковске прошла пугающая акция против абортов

Фото: "Подслушано Новомосковск"

Неизвестные разместили неоднозначный слоган на одной из городских улиц.

Жители Новомосковска обсуждают в социальных сетях неоднозначную и жутковатую акцию, которую неизвестные устроили прямо на тротуаре на ул. Садовского – они положили на асфальт две гвоздики и детские кеды, снабдив предметы фразой «Я могла бы стать учительницей». По словам очевидцев, неподалёку от места акции расположена женская консультация.

Также на листе бумаги указан адрес сайта общественной организации, которая пропагандирует укрепление семейных ценностей и отказ от абортов. Подобные листовки были замечены и в других районах города.

Мнения жителей по поводу увиденного разделились – кто-то поддержал призыв общественников, но большинство новомосковцев посчитали акцию пугающей и провокационной.