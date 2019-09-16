новости
новости
Регистрация
В Туле на турнире по ММА побывал боец Сергей Харитонов
Фото предоставлено Федерацией смешанного боевого единоборства (ММА) Тульской области.

В Туле на турнире по ММА побывал боец Сергей Харитонов

«Тульская земля мне очень близка», – заявил спортсмен.

В Туле в спортивном зале «Хулиган» состоялся открытый турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования были организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России Романе Стащенко.

В открытом турнире приняли участие 86 спортсменов: юноши 16-17 лет и мужчины старше 18 лет из Москвы, Воронежа и Тамбова, а также бойцы из Тулы и Новомосковска.

Открыл турнир президент тульской областной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Илья Степанов:

Илья Степанов

- Почтить память погибшего бойца Романа Петровича Стащенко приехали множество ребят из сильнейших команд. Здесь вы увидите много известных лиц, таких как легендарный профессиональный боец ММА Сергей Харитонов, туляк Алексей Махно, чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин.

Сергей Харитонов отметил:

- Мне очень приятно присутствовать на турнире памяти офицера ФСБ Романа Стащенко, я и сам офицер, служил, мой брат также служит в ФСБ, а тульская земля вообще мне очень близка — я долгое время жил и тренировался здесь, представлял Тулу на протяжение многих лет. Мне приятно, что в Туле ММА развивается огромными шагами, например, капитан команды «ХУЛИГАН team» Антон Прусаков помогал мне готовиться к бою с Митрионом (американский боец UFC Мэтт Митрион – прим. ред.).

На торжественном открытии присутствовала семья Романа Стащенко. Мама Романа Стащенко сказала, что ей приятно, что ребята помнят о её сыне, а также отметила высокий уровень организации турнира.

Поединки стартовали с профессионального боя, в котором техническим нокаутом победу одержал тяжеловес из Воронежа Максим Котельников.

Победителям вручили денежные призы и медали.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 +2
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Харитонов
Место
Тула
Прочее
ММАсмешанные единоборства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минкульт рекомендовал тульским школьникам слушать Queen, Nirvana, «Кино» и «Наутилус Помпилиус»
Минкульт рекомендовал тульским школьникам слушать Queen, Nirvana, «Кино» и «Наутилус Помпилиус»
На выходных более 40 жителей Тульской области сели за руль в нетрезвом виде
На выходных более 40 жителей Тульской области сели за руль в нетрезвом виде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.