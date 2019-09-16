В Туле на турнире по ММА побывал боец Сергей Харитонов

Фото предоставлено Федерацией смешанного боевого единоборства (ММА) Тульской области.

В Туле в спортивном зале «Хулиган» состоялся открытый турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования были организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России Романе Стащенко.

В открытом турнире приняли участие 86 спортсменов: юноши 16-17 лет и мужчины старше 18 лет из Москвы, Воронежа и Тамбова, а также бойцы из Тулы и Новомосковска.

Открыл турнир президент тульской областной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Илья Степанов:

Илья Степанов - Почтить память погибшего бойца Романа Петровича Стащенко приехали множество ребят из сильнейших команд. Здесь вы увидите много известных лиц, таких как легендарный профессиональный боец ММА Сергей Харитонов, туляк Алексей Махно, чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин.

Сергей Харитонов отметил:

- Мне очень приятно присутствовать на турнире памяти офицера ФСБ Романа Стащенко, я и сам офицер, служил, мой брат также служит в ФСБ, а тульская земля вообще мне очень близка — я долгое время жил и тренировался здесь, представлял Тулу на протяжение многих лет. Мне приятно, что в Туле ММА развивается огромными шагами, например, капитан команды «ХУЛИГАН team» Антон Прусаков помогал мне готовиться к бою с Митрионом (американский боец UFC Мэтт Митрион – прим. ред.).

На торжественном открытии присутствовала семья Романа Стащенко. Мама Романа Стащенко сказала, что ей приятно, что ребята помнят о её сыне, а также отметила высокий уровень организации турнира.

Поединки стартовали с профессионального боя, в котором техническим нокаутом победу одержал тяжеловес из Воронежа Максим Котельников.

Победителям вручили денежные призы и медали.