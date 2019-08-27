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Тульский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона
Фото: Илья Питалев/ТАСС.

Тульский боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона

Поединок прошел в США.

Боец ММА Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США. Для 39-летнего россиянина эта победа стала 30-й.

Харитонов проходил службу в Туле и долгое время жил в нашем городе.

Спортсмена поздравил губернатор Алексей Дюмин, отметив, что наш боец отстоял честь не только Тульской области, но и всей страны!

Полное видео боя смотрите здесь:

Кстати, это был второй поединок между Харитоновым и Митрионом. В первом, который состоялся в феврале, в начале боя американец со всей силы ударил ногой и попал в пах нашему бойцу. Рефери бой остановил, а поединок был признан несостоявшимся.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +1
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