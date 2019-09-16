Минкульт рекомендовал тульским школьникам слушать Queen, Nirvana, «Кино» и «Наутилус Помпилиус»

Тульская область, наряду с другими регионами, участвует в пилотном проекте Минкультуры РФ и Минпросвещения «Культурный норматив школьника». Для расширения кругозора учеников эксперты подготовили перечни произведений для внеклассного освоения. В норматив войдут семь направлений: «Литература», «Изобразительное искусство», «Архитектура», «Народная культура», «Музыка», «Театр» и «Кинематограф».

В Тульской области к реализации проекта подключатся все федеральные и региональные музеи, театры, филармония, ремесленный двор «Добродей» и другие учреждения.

По итогам учебного года каждый школьник по желанию сможет сдать культурный норматив по любому из семи направлений.

Министерство культуры РФ разместило на своем сайте методические рекомендации по реализации проекта.

В документе указан перечень произведений, рекомендованных для изучения школьников различных возрастов.

В частности, ученикам 1−4 классов рекомендуют слушать песню Бориса Гребенщикова «Под небом голубым», 9−11 классов — песни «Машины времени «Солнечный остров», «Марионетки», «Кино» — «Перемен, мы ждем перемен», «Наутилуса Помпилиуса» — «Скованные одной цепью». Среди зарубежной музыки в рекомендациях старшеклассникам:

Э. Пресли — «Jailhouse rock»,

«The Beatles» — «All you need is love»,

«Queen» — «Bohemian rhapsody»,

«Pink Floyd» — «Money»,

ABBA — Dancing queen,

«Nirvana» — «Smells like teen spirit» и др.

Ученикам 5−8 классов рекомендуют посмотреть такие фильмы:

«Кавказская пленница»

«Место встречи изменить нельзя»

«Укрощение строптивой»

«Эдвард руки-ножницы».

Старшеклассники могут посмотреть:

«Девятую роту»

«Движение вверх»

«Здравствуйте, я ваша тетя!»

«Москва слезам не верит»

«Собачье сердце»

«В джазе только девушки»

«Высокий блондин в черном ботинке» и др.