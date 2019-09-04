Волейболистки «Тулицы» обыграли казанское «Динамо» со счётом 3:0

Фото: vk.com/vc_tulitsa

В столице Татарстана завершился первый игровой день турнира Лидии Логиновой.

В Казани прошли волейбольные матчи в рамках первого дня турнира в честь спортсменки Лидии Логиновой. Волейболистки «Тулицы» встретились с хозяйками соревнований – казанской командой «Динамо».

Тулячки одержали победу в трёх партиях. Итог встречи: 3:0 (25:14, 25:14 и 25:20). Следующий матч в рамках турнира тульские волейболистки проведут в четверг, 5 сентября, с казахским клубом «Жетысу». Начало – в 15.30.