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МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности 1 и 2 сентября
Фото: stv24.tv

МЧС предупреждает туляков о высоком классе пожароопасности 1 и 2 сентября

Спасатели призывают быть осторожными и внимательными.

1 сентября с сохранением 2 сентября по южным районам Тульской области ожидается высокая степень пожарной опасности (4 класс). Об этом, со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность — это может быть как предупреждение, так и штраф. А при крупном материальном ущербе, гибели или травмировании людей предусмотрена уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;

- на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей;

- на юридических лиц — от 200000 до 400000 рублей.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:55 +4
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Тульская область

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