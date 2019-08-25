Тульский общественный транспорт 25 августа будет работать до 0.30

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Это связано с проведением на Центральном стадионе футбольного матча «Арсенал» – «Оренбург».

Предстоящая игра будет самой поздней в истории тульского клуба – матч начнётся в 21.30. В связи с этим будет на 20 единиц увеличено количество муниципальных автобусов, проходящих через остановку «Стадион».

Как уточнили в пресс-службе администрации города, число коммерческих маршруток тоже будет увеличено. Для удобства болельщиков общественный транспорт в воскресенье будет работать до 0.30.