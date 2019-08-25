новости
новости
Регистрация
Тульский общественный транспорт 25 августа будет работать до 0.30
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульский общественный транспорт 25 августа будет работать до 0.30

Это связано с проведением на Центральном стадионе футбольного матча «Арсенал» – «Оренбург».

Предстоящая игра будет самой поздней в истории тульского клуба – матч начнётся в 21.30. В связи с этим будет на 20 единиц увеличено количество муниципальных автобусов, проходящих через остановку «Стадион».

Как уточнили в пресс-службе администрации города, число коммерческих маршруток тоже будет увеличено. Для удобства болельщиков общественный транспорт в воскресенье будет работать до 0.30.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:14 +3
Другие статьи по темам
Событие
работа общественного транспортаобщественный транспортадминистрация Тулыфутбольный матчматч Арсенал - Оренбург
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Марафон «Щит и меч» в Центральном парке Тулы: фоторепортаж
Марафон «Щит и меч» в Центральном парке Тулы: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.