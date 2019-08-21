Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения

Главного наставника тульских канониров поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- Мы помним Вас самоотверженным и неуступчивым защитником московского «Локомотива», в составе которого Вы становились многократным обладателем Кубка России. Сегодня Вы опытный, энергичный тренер со своим видением футбола, который Вы прививаете игрокам. Под Вашим руководством в прошлом сезоне тульский «Арсенал» добился исторического результата. Болельщики всегда будут благодарны Вам за подаренные эмоции. Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие тульского футбола. Уверен, что и в нынешнем сезоне Вы будете делать все возможное для успеха команды.

ПФК «Арсенал» разместил свое поздравление на официальном сайте команды:

- Игорь Геннадьевич возглавил оружейников в конце 2018 года и привел красно-желтую команду к шестому месту в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории тульского футбола. Игорь Черевченко принадлежит к той категории людей, которые не разбрасываются словами, но уверенно, без суеты идут к намеченной цели.

Поздравляем Игоря Геннадьевича с 45-летием и желаем крепкого здоровья, семейной гармонии, совсем не лишнего в футболе фарта и новых турнирных высот вместе с «Арсеналом»!

В нашей галерее мы собрали фотографии Игоря Черевченко с разных матчей: