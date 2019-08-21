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Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения

Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения

21 августа главный тренер ПФК «Арсенал» Игорь Черевченко отмечает 45-летие.

Главного наставника тульских канониров поздравил губернатор Алексей Дюмин.

- Мы помним Вас самоотверженным и неуступчивым защитником московского «Локомотива», в составе которого Вы становились многократным обладателем Кубка России. Сегодня Вы опытный, энергичный тренер со своим видением футбола, который Вы прививаете игрокам. Под Вашим руководством в прошлом сезоне тульский «Арсенал» добился исторического результата. Болельщики всегда будут благодарны Вам за подаренные эмоции. Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие тульского футбола. Уверен, что и в нынешнем сезоне Вы будете делать все возможное для успеха команды.

ПФК «Арсенал» разместил свое поздравление на официальном сайте команды:

- Игорь Геннадьевич возглавил оружейников в конце 2018 года и привел красно-желтую команду к шестому месту в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории тульского футбола. Игорь Черевченко принадлежит к той категории людей, которые не разбрасываются словами, но уверенно, без суеты идут к намеченной цели.

Поздравляем Игоря Геннадьевича с 45-летием и желаем крепкого здоровья, семейной гармонии, совсем не лишнего в футболе фарта и новых турнирных высот вместе с «Арсеналом»!

В нашей галерее мы собрали фотографии Игоря Черевченко с разных матчей:

Галерея
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 1
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 2
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 3
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 4
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 5
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 6
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 7
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 8
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 9
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 10
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 11
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 12
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 13
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 14
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 15
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 16
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 17
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 18
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 19
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 20
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 21
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 22
Тренер Игорь Черевченко, Фото: 23
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:56 +2
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