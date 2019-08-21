Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьеру нового мультфильма про щенячий патруль

Показ второй части под названием «Щенячий патруль. Суперпатруль 2» состоится в ТРЦ «Макси» 24 августа. Начало в 13.00.

Перед показом дети смогут встретиться с любимыми героями мультфильма, принять участие в увлекательных мастер-классах и конкурсах! Сбор гостей в фойе кинотеатра в 12.00.

Билеты уже в продаже на сайте kinoteatr.ru

Мультфильм возвращает зрителя в Бухту приключений, где отряд отважных щенков помогает жителям города. В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди. Отважным щенкам всё-всё по зубам!