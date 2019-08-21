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Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьеру нового мультфильма про щенячий патруль

Кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьеру нового мультфильма про щенячий патруль

Показ второй части под названием «Щенячий патруль. Суперпатруль 2» состоится в ТРЦ «Макси» 24 августа. Начало в 13.00.

Перед показом дети смогут встретиться с любимыми героями мультфильма, принять участие в увлекательных мастер-классах и конкурсах! Сбор гостей в фойе кинотеатра в 12.00.

Билеты уже в продаже на сайте kinoteatr.ru

Мультфильм возвращает зрителя в Бухту приключений, где отряд отважных щенков помогает жителям города. В жаркий день жителей города спасёт пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди. Отважным щенкам всё-всё по зубам!

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сегодня, в 18:09 0
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премьера мультфильма Щенячий патруль Суперпатруль 2
Место
Синема ПаркТРЦ Макси

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