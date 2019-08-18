«Арсенал» с минимальным счетом уступил «Рубину» в Казани – 0:1

Фото пресс-службы "Арсенала".

Всё, друзья. Финальный свисток. Уступаем в Казани.

90+4' Оружейники могли добыть ничью в матче: Ломовицкий отправил пас на Альвареса в штрафную, тот прострелил в дальний угол, а вот там никого из партнеров не было, чтобы замкнуть передачу.

90+3' Убежал в контратаку Кьяртанссон, пробил по воротам, но удар получился слабым.

90+1' Последняя замена у «Рубина»: Плиев заменил Башкирова.

90' Четыре минуты добавил главный арбитр.

88' Горбатенко пробивает штрафной: Дюпин мяч забрал.

86' Сразу три футболиста на газоне: столкнулись Чаушич и Марков, следом свалили и Горбатенко. Потребовалась игрокам помощь медиков.

84' Банда сыграет вместо Луценко. Замену делает Черевченко.

83' Момент! Ломовицкий справа скинул мяч в центр на Луценко, тот пробил головой выше ворот. Эх!

79' Лесовой скинул пас на Горбатенко — серия рикошетов, и мяч вышел за линию от кого-то из казанцев.

77' Альварес отдал шикарную передачу на Луценко, но Евгений оказался вне игры.

76' «Горчичник» для Уремовича за фол на Ткачеве.

76' Еще момент у «Рубина»! Данченко прорвался к нашей штрафной, отдал пас на Микелтадзе, тот прострелил не точно.

74' Альварес получает желтую: свалил Микелтадзе.

72' Гол! Марков забил нам (Красивый гол, что сказать. В касание отдал пас Давиташвили на Маркова, тот тоже, не теряя времени, сразу же пробил по воротам Левашова. Бессилен был Михаил.

69' Вторая замена у казанцев: Кварацхелия ушел с поля. Вместо него играет Марков.

68' Микелтадзе подавал с правого фланга, Григалава на ближней штанге выбил мяч головой.

64' Замена у «Рубина»: вместо Закирова вышел Микелтадзе.

63' Классную передачу получил Кьяртанссон на фланг, соперника успел остановить Григалава.

61' Снова Костадинов на газоне. Уносят Георгия на носилках ((Вместо игрока выходит Сергей Ткачев.

56' Костадинов хромает после эпизода с Коноваловым. Возможно, тулякам потребуется замена.

55' Заработал «Арсенал» штрафной. Разыграли стандарт оружейники.

51' Костадинову потребовалась медпомощь после столкновения с Коноваловым.

48' Давиташвили простреливал по воротам Левашова — мяч пролетел мимо.

47' Ломовицкий с Луценко «раскачали» соперников на правом фланге, но ничем результативным дело не кончилось.

46' Второй тайм начался!

Статистика первой половины игры:

Оперативный фоторепортаж первого тайма:

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Кьяртанссон забежал в офсайд.

41' ПЕРЕКЛАДИНА!!! У Горбатенко был отличный шанс открыть счет в матче, мощно зарядил Игорь с левой ноги и попал практически в крестовину.

41' 40 минут команды отыграли, но пока без голов.

36' Костадинов привез «Арсеналу» штрафной, сфолив на сопернике: пробивал стандарт Коновалов, мяч прилетел на голову Костадинову.

33' Снова «пожар» возникает в нашей штрафной: Данченко низом отдавал передачу в центр, мяч пропустил, тот от Григалавы отлетел Левашову.

31' ОПАСНО! Давиташвили возле штрафной сместился из центра налево и пробил. Перекладина спасла «Арсенал»!

30' Степанов свалил Ломовицкого на половине поля «Арсенала». Штрафной исполнил Беляев.

27' Казанцы по-прежнему больше владеют мячом: 58% на 42%.

26' Небольшой перерыв в матче: футболисты отправились попить водички. Жарко сегодня в Казани — около +30°С. Не то, что в Туле (

25' А теперь Комбаров! Пробивал по мячу с нескольких метров, вратарь Дюпин отлично среагировал на удар.

24' Опасно! Чаушич отдал пас на Ломовицкого, тот обыграл в штрафной двух соперников и пробил: мяч отрикошетил от кого-то из казанцев.

22' Данченко переводил диагональ на Башкирова: мяч улетел за линию, не успел футболист до него добраться.

21' Башкиров жестко сбил с ног Чаушича. Арбитр ограничился устным предупреждением.

18' Давиташвили протащил мяч в центру штрафной, отдал мяч направо, футболисты «Арсенала» успели выбить «сферу» за пределы поля. Угловой, к счастью, ничего не принес «Рубину»: Костадинов выбил мяч далеко вперед.

15' Давиташвили исполнил штрафной: навесил в штрафную, Левашов спокойно мяч забрал.

15' Очередная атака на половине поля туляков. Чаушич сбил с ног Кварацхелия. Штрафной.

7' Момент для оружейников! Луценко принял мяч на грудь, но неудобно скинул себе на ногу, удар в итоге получился не очень хорошим.

6' Кварацхелия пролетел по правому флангу к штрафной «Арсенала», обыграв нескольких игроков, но упустил мяч за пределы поля. Григалава лично сопровождал соперника до линии.

3' Пока мяч больше задерживается у казанцев. Хозяева доминируют на половине поля оружейников.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Все матчи 6 тура Премьер-лиги начинаются с аплодисментов пилотам и бортпроводникам, которые успешно справились с посадкой лайнера «Уральских авиалиний» и эвакуацией пассажиров в кукурузном поле.

0' Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью телеканалу «Матч-Премьер» рассказал, почему Сергей Ткачев в очередной раз не попал в стартовую заявку на игру. По словам Игоря Геннадьевича, к Сергею вообще никаких вопросов нет, «просто есть свои тактические задумки».

0' Расписание и результаты всех матчей 6 тура РПЛ:

0' Интересные факты: «Арсенал» в этом году ни разу не проиграл на выезде в матчах Премьер-лиги, а вот «Рубин» не уступает оружейникам дома четыре игры подряд.

0' Составы команд уже известны.

0' Можем посмотреть, как канониры прибывали на cтадион в Казани. Фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Посмотрим на турнирную таблицу. Как видим, у оружейников дела немного лучше, чем у казанской команды. За пять туров РПЛ «Рубин» забил всего три гола и столько же пропустил. «Арсенал» же пока результативнее. Наши футболисты восемь раз «расписались» в воротах соперников и шесть мячей пропустили.

0' Немного статистики личных встреч основных команд. Оружейники и казанцы встречались восемь раз: три победы добыл «Рубин», один раз выиграл «Арсенал» и четырежды была зафиксирована ничья.

В восьми играх туляки забили четыре гола, «Рубин» — 6 мячей.

0' Накануне молодежка «Арсенала» сыграла вничью со сверстниками из казанской команды. Матч завершился со счетом 0:0. Вот обзор игры:

0' Добрый день, болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в рамках 6 тура РПЛ наша команда сыграет на выезде с казанским «Рубином». Присоединяйтесь к нашей трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!