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ДТП с маршруткой «Тула-Липецк»: Сотрудники ГИБДД позаботятся о хомяке пострадавшей женщины
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

ДТП с маршруткой «Тула-Липецк»: Сотрудники ГИБДД позаботятся о хомяке пострадавшей женщины

Инспекторы обнаружили домашнее животное в микроавтобусе и узнали, кому оно принадлежит. Пока хозяйка в больнице, хомяк поживет у гаишников.

Сотрудники Госавтоинспекции передадут пострадавшей в ДТП пассажирке микроавтобуса «Тула-Липецк» ее домашнее животное.

- При проведении мероприятий по установлению обстоятельств происшествия сотрудники ГИБДД в салоне микроавтобуса обнаружили хомяка. Полицейские выяснили, что животное принадлежит пассажирке, госпитализированной в районную больницу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Инспекторы сообщили женщине, что с ее домашним животным всё в порядке. Передать хомяка хозяйке пока не получится, ведь та находится в больнице.

- Сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до ее выписки, после чего отдадут питомца владелице, - сообщает пресс-служба.

Напомним, 17 августа на автодороге «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на встречку и врезался в пассажирский микроавтобус. Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия. Кроме того, по уточненной информации, пострадали 12 пассажиров маршрутки.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +10
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