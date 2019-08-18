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В Тульской области прошел фестиваль народной культуры «Дедославль»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошел фестиваль народной культуры «Дедославль»

В течение всего дня работали мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению и др.

17 августа в селе Дедилово Киреевского района на Покровской горе прошел областной исторический фестиваль народной культуры «Дедославль-2019», посвященный 873-й годовщине со дня первого упоминания о селе Дедилово в Никоновской летописи.

К гостям и участникам фестиваля обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина, в котором, в частности, говорится:

- Фестиваль «Дедославль» занимает достойное место в событийном календаре нашего региона. С каждым годом он становится все масштабнее, здесь появляются новые площадки.

Дедилово – одно из старейших поселений нашего края. У него богатая многовековая история. Когда-то на этом месте был древний город вятичей, а сегодня – одно из самых знаменитых сел Тульской области.

Люди из разных регионов России приезжают сюда, чтобы приобщиться к истории и культуре дедиловской земли.

Уверен, что фестиваль подарит зрителям и участникам хорошее настроение и самые яркие впечатления.

В этот день для гостей мероприятия была подготовлена насыщенная программа. В течение всего дня работали мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву.

Также все желающие могли приобрести продукты агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области, попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами, посетить музей старины под открытым небом.

На главной сцене фестиваля зрители увидели выступление лучших вокальных и хореографических коллективов района и области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +1
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