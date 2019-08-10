Тульский «Арсенал» провел мастер-класс для подростков из Иркутской области

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

98 детей из подтопленных районов Приангарья отдыхают в Заокском районе по приглашению губернатора Тульской области.

Накануне тренеры и футболисты тульского «Арсенала» побывали у детей из Иркутской области, которые проводят летние каникулы на базе отдыха в деревне Сенино Заокского района.

Как сообщает пресс-служба футбольной команды, плотный график тренировок и предстоящий матч с «Уфой» не стали помехой для общения с юными сибиряками. После утренней тренировки главный тренер Игорь Черевченко, его помощник Валерий Климов, защитник Бакари Коне и хавбек Кингс Кангва провели мастер-класс для детей.

Арсенальцы приехали не с пустыми руками. Специально для этой встречи были приготовлены футболки и тульские пряники с логотипом «Арсенала». А еще главный тренер оружейников вручил ребятам билеты на матч чемпионата России с «Уфой», который состоится 11 августа.

- С радостью откликнулись на приглашение приехать к вам гости и провести мастер-класс. Для каждого у нас есть билеты на воскресный матч. Ждем вас на трибунах Центрального стадиона, надеемся, ваша поддержка поможет нам победить, — сказал Игорь Черевченко, обращаясь к иркутским школьникам.

После короткой официальной части состоялись две товарищеские встречи: в команды юных сибиряков вошли арсенальцы. В первой встрече болельщики увидели по голу в каждые ворота, итог — боевая ничья. Во второй благодаря сплоченности победу праздновали ребята из команды младшего Кангвы.

Независимо от счета на игровой площадке царили улыбки и отличное настроение.

- Большое спасибо игрокам «Арсенала»! С нетерпением ждали их, никогда не мог себе представить, что сыграю с такими профессионалами. Теперь у меня есть игровая футболка тульской команды — очень ценный подарок. В воскресенье мы будем болеть за «Арсенал» на стадионе, — поделился своими эмоциями 12-летний Даниил.

После матчей арсенальцы фотографировались с детьми и раздавали автографы.

- С удовольствием откликнулись на предложение приехать к ребятам и провести мастер-класс. Получили массу эмоций от футбола и общения с детьми. Надеюсь, в Иркутске в ближайшее время все наладится, дети вернутся к нормальной жизни. Вообще пусть в их жизни будет только хорошее! — пожелал Бакари Коне.

Напомним, 98 подростков по приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина прибыли в наш регион из подтопленных районов Приангарья.