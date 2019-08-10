новости
новости
Регистрация
Безработная тулячка оказалась владелицей «резиновой» квартиры
Фото: severinform.ru

Безработная тулячка оказалась владелицей «резиновой» квартиры

Всего за сутки полиция выявила в области два нарушения миграционного законодательства.

Региональная полиция продолжает мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции. Только за минувшие сутки выявлены два противоправных деяния, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранцев.
 
Так, 27-летняя безработная тулячка зарегистрировала в своей квартире 5 граждан другого государства, в Заокском районе 64-летний мужчина поставил на учет двоих иностранцев.
 
«При этом никто из указанных жителей региона не предоставил зарегистрированным фактических мест для проживания, нарушив тем самым законодательство. В полиции проводится процессуальная проверка фактов фиктивной постановки на учет иностранцев», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:53 +4
Другие статьи по темам
Событие
нарушение миграционного законодательствакриминалпроисшествия
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» провел мастер-класс для подростков из Иркутской области
Тульский «Арсенал» провел мастер-класс для подростков из Иркутской области
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж
Открытие фестиваля «Театральный дворик» в Туле: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.