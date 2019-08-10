Безработная тулячка оказалась владелицей «резиновой» квартиры

Фото: severinform.ru

Всего за сутки полиция выявила в области два нарушения миграционного законодательства.

Региональная полиция продолжает мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции. Только за минувшие сутки выявлены два противоправных деяния, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранцев.

Так, 27-летняя безработная тулячка зарегистрировала в своей квартире 5 граждан другого государства, в Заокском районе 64-летний мужчина поставил на учет двоих иностранцев.

«При этом никто из указанных жителей региона не предоставил зарегистрированным фактических мест для проживания, нарушив тем самым законодательство. В полиции проводится процессуальная проверка фактов фиктивной постановки на учет иностранцев», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.