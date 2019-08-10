В Новомосковске пели песни, танцевали и проверяли здоровье

Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Новомосковска в сквере 30-летия ВЛКСМ прошла большая акция, которая объединила и традиционный уже Праздник двора, где можно было от души повеселиться всей семьей, и очередное мероприятие в рамках акции «Шаг к здоровью».

В гости к окрестной детворе на Праздник двора пришел и сладкий Тульский пряник, и ростовые куклы, и жизнерадостные массовики-затейники, устраивавшие хороводы, конкурсы и прочие развлекательные мероприятия.

Были и настоящие артисты. Ну да, они еще, может, далеки от совершеннолетия, зато следить за их выступлениями было интереснее, чем за профессионалами: прекрасные голоса, искренний артистизм, заслуженные аплодисменты. Это была гарантия того, что все участники праздника получили заряд хорошего настроения.

Были, конечно, и подарки. Всех детей, водивших хороводы и участвовавших в празднике, угощали вкусными конфетами и пряниками.

Александр Рем, депутат Тульской областной Думы - Программа «Праздник двора» в Новомосковске реализуется уже не первый год, — рассказал депутат областной Думы Александр Рем. — Она очень простая. Наши артисты, представители культуры выходят на небольшие территории, где любят отдыхать горожане, и устраивают замечательные концерты. Также они ездят в небольшие деревни, где производят порой настоящий фурор, и дают людям возможность улыбаться и радоваться. Эти артисты — наши настоящие яркие юные звездочки.

Одновременно с Праздником двора, пока дети были заняты своими важными делами, взрослые могли оперативно проверить свое здоровье — померить давление, пульс, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, получить первичную консультацию врача-терапевта. Вся процедура занимала буквально несколько минут, зато для кого-то стала важной информацией о том, что надо более внимательно следить за своим здоровьем.

Обследование жителей Новомосковска, Кимовска, Донского и Узловского района проходит с 5 августа по 5 сентября. Во дворах многоквартирных домов устанавливается специальная площадка, на которой дежурят специалисты, проводится бесплатная диагностика основных показателей здоровья. В день этой акции можно было также пройти первичное обследование на выявление признаков онкологических заболеваний, что также очень важно и актуально сейчас. Что еще раз подчеркнул врач-онколог Михаил Демин:

Михаил Демин - На сегодняшний день проблема раннего выявления различных патологических состояний человека очень важна и необходима. Один из разделов таких заболеваний — онкология. Здесь самое главное — раннее выявление злокачественных образований. В настоящее время это делается медиками-волонтерами. На встречах с населением они делают минимальное обследование, чтобы оценить предрасположенность к патологическим отклонениям, а при необходимости рекомендовать обратиться в лечебные учреждения. Раннее выявление злокачественных образований — это основная цель, которую перед нами поставили правительство и президент. Это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии и вылечить его. Если болезнь запустить, лечение уже может не дать успеха. Поэтому наших волонтеров-медиков в эти дни можно встретить не только в Новомосковске, но и в прилегающих населенных пунктах региона.

О важности проводимой акции рассказала также заведующая отделением врачей общей практики Наталья Аникеенко:

Наталья Аникеенко - Это акция рассчитана на старшее поколение, а также на молодежь, которая обычно считает себя абсолютно здоровыми людьми. Между тем именно у молодых людей при обследованиях очень часто обнаруживаются низкий уровень давления, повышенный уровень сахара в крови. Все это иногда воспринимается с усмешкой, хотя на самом деле является достаточно серьезными звонками о состоянии своего здоровья. Очень надеюсь, что те отклонения от нормативных показателей, которые были выявлены, заставят потом обязательно обратиться в поликлиники, чтобы провести более детальное обследование, начать своевременное лечение.

Елена, Алексей, Василиса: - Сюда мы ходим, гуляем каждый день, поскольку живем рядом. Ребенку здесь очень нравится. Праздник получился замечательный, нам очень все нравится.

Юля, Василиса: - В этом сквере теперь бываем нечасто, поскольку живем далеко от центра. Но сейчас приехали в гости к родственникам, услышали, что идет концерт, и вышли посмотреть. Все очень весело, спасибо организаторам.

Юля, Вика: - Гуляли, неподалеку, услышали, что идет концерт, и пришли посмотреть. Сейчас вот поговорим с вами, и пойдем встанем в хоровод.

Надежда Васильевна: - Я прошла экспресс-анализ, и очень довольна. Мне как раз нужно было узнать свой холестерин, сделать анализ крови. Надо было записываться в поликлинику, а здесь все сделали быстро и без всякой очереди. Девочки, с которыми я общалась, очень внимательные, спасибо им.

Алексей, Лера: - На празднике оказались, потому что у нас здесь выступает наша юная звезда — Миша Мосолов, мой сын. Его сестра Лера тоже у нас артистка, танцует в ансамбле «Фломастеры» в ДК строителей. Заодно прошел медицинское обследование, которое показало, что все в норме.