За полгода тульские медики оформили 94 тысячи электронных больничных

За шесть месяцев государственные учреждения здравоохранения Тульской области оформили 94 тысячи электронных больничных – это более 40% от общего числа листков нетрудоспособности. По этому показателю наш регион находится на 17 месте в общероссийском рейтинге.

Электронные больничные в Тульской области выписывают с прошлого года. Они предусмотрены региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Тульской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Электронные листки нетрудоспособности оформляют все медицинские учреждения региона.

По словам замминистра здравоохранения Тульской области Татьяны Семиной, лучше всего эта работа организована в семи больницах, среди которых – тульская Городская больница № 13, Детская инфекционная больница № 2 и Ефремовская районная больница.

К работе подключились и частные медицинские центры – более половины коммерческих клиник региона оформляют электронные больничные листы. Еще шесть клиник введут электронные больничные в течение августа. Следующим шагом в реализации регионального проекта по созданию единого цифрового контура в региональном здравоохранении станет внедрение электронных рецептов – это произойдет в 2020 году.

– Электронный документооборот значительно повышает степень защиты медицинских документов от подделок, – отметила Татьяна Семина. – Получив электронный больничный или рецепт, пациенты могут быть уверены в том, что документ не потеряется, а больницы и работодатели избавлены от необходимости хранить бумажные архивы.