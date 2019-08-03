В Туле пройдет «Самовар Треффен Лето»

В парке «Некрасово» состоится летний мотослет «Самовар Треффен 2019».

В программе запланированы гонки на унимото и «Царь горы». В первом случае призовой фонд 50 000 рублей, во втором – 300 000.

На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.

Открытие соревнования состоится 24 августа в 12.00

Справки: Александр Уткин (Чукча RAMCC) +7-920-770-66-77.

Экосбор — 500 р., зрителям вход свободный.