В Туле пройдет «Самовар Треффен Лето»
Мотослет состоится 23 - 25 августа.
В парке «Некрасово» состоится летний мотослет «Самовар Треффен 2019».
В программе запланированы гонки на унимото и «Царь горы». В первом случае призовой фонд 50 000 рублей, во втором – 300 000.
На территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.
Открытие соревнования состоится 24 августа в 12.00
Справки: Александр Уткин (Чукча RAMCC) +7-920-770-66-77.
Экосбор — 500 р., зрителям вход свободный.
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