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В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника»

Гостей ждут не только сладкие лакомства, но и насыщенная культурная программа.

Для гостей фестиваля приготовлена насыщенная концертная программа, в которой примут участие артисты из проекта «Голос. Дети», военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл), группа «Богемский барон», фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».

В кремле установлено несколько фотозон и пряничных арт-объектов.

С 11.00 до 19.00 работает выставка-ярмарка производителей из разных регионов России «Тульский край — пряничный рай» с мастер классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.

Гости могут поучаствовать в квесте «Поле пряничных чудес».

Вход свободный.

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В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 1
В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 2
В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 3
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В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 5
В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 6
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В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника», Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:44 +2
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