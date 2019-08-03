В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Гостей ждут не только сладкие лакомства, но и насыщенная культурная программа.

Для гостей фестиваля приготовлена насыщенная концертная программа, в которой примут участие артисты из проекта «Голос. Дети», военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл), группа «Богемский барон», фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».

В кремле установлено несколько фотозон и пряничных арт-объектов.

С 11.00 до 19.00 работает выставка-ярмарка производителей из разных регионов России «Тульский край — пряничный рай» с мастер классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.

Гости могут поучаствовать в квесте «Поле пряничных чудес».

Вход свободный.