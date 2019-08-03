Фото Дмитрия Дзюбина.
В Тульском кремле открылся фестиваль «День пряника»
Гостей ждут не только сладкие лакомства, но и насыщенная культурная программа.
Для гостей фестиваля приготовлена насыщенная концертная программа, в которой примут участие артисты из проекта «Голос. Дети», военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл), группа «Богемский барон», фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос».
В кремле установлено несколько фотозон и пряничных арт-объектов.
С 11.00 до 19.00 работает выставка-ярмарка производителей из разных регионов России «Тульский край — пряничный рай» с мастер классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.
Гости могут поучаствовать в квесте «Поле пряничных чудес».
Вход свободный.
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