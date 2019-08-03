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Туляк ответит за кражу бесхозных железнодорожных путей

Туляк ответит за кражу бесхозных железнодорожных путей

Мужчина украл рельсы и крепёжные элементы.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району заявил технический директор одного из предприятий, расположенных на территории района. Мужчина сообщил, что в районе деревни Дедилово в конце весны или летом с недействующих железнодорожных путей украдены рельсы и крепёжные элементы.

Подозрения пали на 41-летнего жителя деревни Сергиевское. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.  От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:21 0
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