Туляк ответит за кражу бесхозных железнодорожных путей

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району заявил технический директор одного из предприятий, расположенных на территории района. Мужчина сообщил, что в районе деревни Дедилово в конце весны или летом с недействующих железнодорожных путей украдены рельсы и крепёжные элементы.

Подозрения пали на 41-летнего жителя деревни Сергиевское. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.