Въезд в Тулу через Красные ворота расширят

Алексей Дюмин провел «Час контроля» по вопросам транспортной доступности населенных пунктов, расположенных рядом с дорогами федерального значения.

Губернатор поставил перед чиновниками вопрос об удобстве въезда в Тулу через Красные ворота. У проезда под железнодорожным путепроводом ограниченная пропускная способность. Алексей Дюмин поручил первому заместителю главы администрации Тулы Владиславу Галкину проработать возможные варианты решения этой проблемы, а Родиона Дудника и Сергея Недялкова попросил подключиться к этой работе.

Жители Заокского, Ясногорского и Белевского районов пожаловались главе региона на ликвидацию несанкционированных съездов. В Тульской области более 30 населенных пунктов, где люди сталкиваются с этой проблемой. За федеральные трассы в регионе отвечает Управление автомобильной магистрали (Упрдор) «Москва — Харьков».

Начальник Упрдора «Москва — Харьков» Сергей Недялков рассказал о капитальном ремонте и реконструкции участка трассы М-2 «Крым» в Заокском районе. Сейчас там расширяют дорогу до трех полос в каждом направлении, устанавливают барьерное ограждение и освещение. Все это позволит повысить пропускную способность дороги и уровень ее безопасности. Он также подчеркнул, что автомагистраль М-2 «Крым» не планируется делать платной.

Сергей Недялков пояснил, что при строительстве скоростного участка дороги М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной над существующими на тот момент местными дорогами были построены путепроводы. На участке от 108-го по 156-й км их 13.

В Заокском районе есть три транспортные развязки, два примыкания к региональной дороге и 10 примыканий к объектам дорожного сервиса. В 2019-2020 годах планируется ликвидировать 39 несанкционированных съездов. Это не коснется ранее согласованных съездов.

Напомним, ранее Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику для удобства жителей обеспечить альтернативные пути в обход федеральной трассы.

Как доложил Дудник, в Заокском районе определено 11 альтернативных подъездов к 25 населенным пунктам и дачным товариществам. Работы по ремонту альтернативных подъездов будут выполнены поэтапно за два года в соответствии с графиком ремонта автодороги М-2 «Крым». На это из областного бюджета в 2019 году выделено и доведено до муниципального образования 55 млн рублей.

Первый заместитель главы администрации Заокского района Лариса Акимова добавила, что все альтернативные подъезды по выбранным трассировкам поставлены на кадастровый учет.

Глава региона поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину предусмотреть в бюджете на 2020 год средства на организацию оставшихся трех альтернативных подъездов в Заокском районе.

Что касается Ясногорского района, то здесь съезд с автодороги М-2 «Крым» к деревне Никольское ликвидирован несколько лет назад. Сейчас к населенному пункту можно подъехать по грунтовым дорогам.

Администрация Ясногорского района совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и Проектной конторой выбрала оптимальный вариант трассировки подъезда к д. Никольское — параллельно трассе М-2 «Крым» с выходом на региональную дорогу Ново-Клейменово-Ясногорск-Мордвес. Этот участок дороги внесен в реестр дорог муниципалитета. В этом году будет разработана проектно-сметная документация на ее ремонт. Кроме того, с 10 по 21 июня на встречах с жителями выявлены наиболее проблемные участки дороги, которые затем отсыпали щебнем.

По словам Родиона Дудника, в Белевском районе есть 8 проблемных съездов с трассы Р-92 к 11 населенным пунктам, где проживает около 500 человек.

Подъезды к ним не стоят на учете в муниципальном образовании, кроме того, отсутствуют технические условия для примыкания к федеральной автодороге.

По всем 8 съездам Проектная контора подготовила необходимую документацию на выдачу технических условий на примыкание к федеральной дороге и подала заявку в Упрдор «Москва — Харьков».

Алексей Дюмин попросил Сергея Недялкова оказать содействие в скорейшем решении этого вопроса.

Глава региона обратил внимание начальника Упрдор «Москва — Харьков» на еще одну проблему, которая беспокоит жителей. Это отсутствие освещения на федеральной трассе М-2 «Крым» — северный подъезд к Туле. Дорога проходит по сложному рельефу.

По словам Сергея Недялкова, освещение на этой автодороге сделают до конца года.